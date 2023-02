Scopriamo insieme, con questa guida dedicata, la lista trofei completa di Wild Hearts, l’action-RPG basato sulla caccia ai mostri sviluppato da Omega Force e pubblicato da EA Originals

Fra i titoli su cui tutti hanno puntato gli occhi in uscita a febbraio 2023 (no, non c’è solo Hogwarts Legacy!) troviamo anche Wild Hearts. Il titolo è un action-rpg basato sulla caccia ai mostri in uscita il prossimo 17 febbraio su PS5, PC e Xbox Series X | S. Sviluppato da Omega Force e pubblicato dall’etichetta di Electronic Arts chiamata EA Originals (It Takes Two, Unravel), il gioco ci metterà nei panni di un cacciatore di mostri che dovrà espletare il suo lavoro nel mondo di Azuma. Recentemente, in vista del lancio, è stata rilasciata la lista trofei completa. E quindi, oltre ai cacciatori di mostri, oggi ci rivolgiamo ai cacciatori di trofei!

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Wild Hearts consta di 49 statuette totali, di cui 36 di bronzo, 10 d’argento, 2 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come spesso accade, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcuna anticipazione su Wild Hearts. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | Wild Hearts: ecco la lista trofei completa!

Iniziamo la guida con la prima metà delle statuette di bronzo:

Terra del sol levante : Hai raggiunto la regione di Azuma, dove i kemono vagano in libertà

: Hai raggiunto la regione di Azuma, dove i kemono vagano in libertà Flagello della montagna : Hai eliminato il roccia tonante apparso lungo Passo di Harugasumi

: Hai eliminato il roccia tonante apparso lungo Passo di Harugasumi Vecchie ostilità : Hai eliminato lo scure d’inverno della fortezza di Fuyufusagi

: Hai eliminato lo scure d’inverno della fortezza di Fuyufusagi Tormento di fuoco : Hai abbattuto l’Amaterasu dopo l’attacco a Minato

: Hai abbattuto l’Amaterasu dopo l’attacco a Minato Primi passi : Hai completato la tua prima missione per gli abitanti di Minato

: Hai completato la tua prima missione per gli abitanti di Minato Artista dei karakuri : Hai creato 200 karakuri semplici

: Hai creato 200 karakuri semplici Minato dei karakuri : Hai creato 15 karakuri del drago a Minato

: Hai creato 15 karakuri del drago a Minato Sentiero dei karakuri : Hai creato 30 karakuri del drago lungo Passo di Harugasumi

: Hai creato 30 karakuri del drago lungo Passo di Harugasumi Isola dei karakuri : Hai creato 30 karakuri del drago sull’Isola di Natsukodachi

: Hai creato 30 karakuri del drago sull’Isola di Natsukodachi Canyon dei karakuri : Hai creato 30 karakuri del drago nel Canyon di Akikure

: Hai creato 30 karakuri del drago nel Canyon di Akikure Fortezza dei karakuri : Hai creato 30 karakuri del drago alla fortezza di Fuyufusagi

: Hai creato 30 karakuri del drago alla fortezza di Fuyufusagi Artista della sintesi : Hai creato un karakuri combinato 50 volte

: Hai creato un karakuri combinato 50 volte Soffio di vita : Hai risvegliato 20 tipi di karakuri

: Hai risvegliato 20 tipi di karakuri Lunghe distanze : Hai percorso una distanza di 10.000 metri con i karakuri

: Hai percorso una distanza di 10.000 metri con i karakuri Leggenda dei cieli : Hai percorso 150 metri in volo con un aliante

: Hai percorso 150 metri in volo con un aliante Assalto karakuri : Hai sferrato un attacco karakuri 100 volte

: Hai sferrato un attacco karakuri 100 volte Specialista del contrattacco : Hai respinto 20 attacchi di kemono con i karakuri combinati

: Hai respinto 20 attacchi di kemono con i karakuri combinati Ingredienti del successo: Hai completato la tua prima preparazione dei cibi

La seconda parte dei trofei di bronzo | Wild Hearts: ecco la lista trofei completa!

Terminiamo le statuette di bronzo con la seconda metà:

Asso nella manica : Hai attivato Furor di caccia 30 volte

: Hai attivato Furor di caccia 30 volte Caccia al kemono : Hai finito 30 kemono

: Hai finito 30 kemono Distruzione lampo : Hai finito un kemono potente entro i primi 5 minuti

: Hai finito un kemono potente entro i primi 5 minuti Misure drastiche : Hai alterato lo stato di un kemono 20 volte

: Hai alterato lo stato di un kemono 20 volte Tocco delicato : Hai accarezzato un kemono piccolo 30 volte

: Hai accarezzato un kemono piccolo 30 volte Specialista delle trappole : Hai catturato 100 creature nella natura

: Hai catturato 100 creature nella natura Icona di stile : Hai tinto un’armatura per la prima volta

: Hai tinto un’armatura per la prima volta Devozione umana : Raggiungi i limiti di affinità della via degli umani modificando le armature

: Raggiungi i limiti di affinità della via degli umani modificando le armature Kemono nell’anima : Raggiungi i limiti di affinità della via dei kemono modificando le armature

: Raggiungi i limiti di affinità della via dei kemono modificando le armature Arte della cura : Hai creato tutti i tipi di bagno ricostituente

: Hai creato tutti i tipi di bagno ricostituente Storia nascosta : Hai ottenuto il tuo primo documento

: Hai ottenuto il tuo primo documento Mani bucate : Hai speso 30.000 alla bottega

: Hai speso 30.000 alla bottega Tuttofare : Hai ottenuto 90 sigilli da Nobumitsu

: Hai ottenuto 90 sigilli da Nobumitsu Massima potenza : Hai potenziato al massimo una forma tsukumo

: Hai potenziato al massimo una forma tsukumo Caccia in branco : Hai completato 20 missioni online

: Hai completato 20 missioni online Assistente brillante : Hai fornito assistenza 5 volte

: Hai fornito assistenza 5 volte Cuore d’oro : Hai rianimato qualcuno online per la prima volta

: Hai rianimato qualcuno online per la prima volta Caccia al portafortuna: Hai raccolto il tuo primo amuleto nella natura

I trofei d’argento | Wild Hearts: ecco la lista trofei completa!

Proseguiamo con i trofei d’argento:

Cicli spezzati : Nei meandri della montagna sacra, hai eliminato il kemono da cui tutto è iniziato

: Nei meandri della montagna sacra, hai eliminato il kemono da cui tutto è iniziato Artista della semplicità : Hai creato 1.000 karakuri semplici

: Hai creato 1.000 karakuri semplici Caccia grossa : Hai finito 300 kemono

: Hai finito 300 kemono Arma vincente : Hai finito 50 kemono con un solo tipo di arma

: Hai finito 50 kemono con un solo tipo di arma Vocazione instabile : Hai eliminato il tuo primo kemono fortemente instabile

: Hai eliminato il tuo primo kemono fortemente instabile Perfezione cristallina : Hai finito un kemono senza subire colpi

: Hai finito un kemono senza subire colpi Inimitabile : Hai ottenuto un’arma estremamente preziosa

: Hai ottenuto un’arma estremamente preziosa Urbanista : Hai completato tutti i lavori di ampliamento e restauro degli edifici

: Hai completato tutti i lavori di ampliamento e restauro degli edifici Armonia del filo : Hai ampliato al massimo una fonte del drago

: Hai ampliato al massimo una fonte del drago Caccia all’accampamento: Hai sbloccato tutti gli accampamenti possibili

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Wild Hearts: ecco la lista trofei completa!

Ci avviciniamo alla fine con le due statuette d’oro:

Dominio instabile : Hai eliminato un kemono fortemente instabile in ogni area

: Hai eliminato un kemono fortemente instabile in ogni area Tsukumo mania: Hai fatto amicizia con 200 tsukumo

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Wild Hearts!

WILD HEARTS: Hai ottenuto tutti i trofei

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di Wild Hearts. Fateci sapere se acquisterete il titolo di Omega Force ed Electronic Arts qui sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!