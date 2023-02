It Takes Two raggiunge le 10 milioni di copie vendute

Nelle scorse ore, Hazelight Studios ha condiviso via twitter l’incredibile cifra di copie vendute raggiunte da It Takes Two: ben dieci milioni!

It Takes Two, gioco dell’anno 2021 per gran parte della stampa (e per i The Game Awards), continua a correre sulla scia del successo nonostante sia passato già un bel po’ di tempo dal suo lancio. Sarà che recentemente è anche arrivato su Nintendo Switch (qui la nostra recensione!), ma il titolo di Hazelight Studios continua a vendere in maniera spropositata. Se considerate poi che It Takes Two consente di condividere la propria copia con un amico, per giocare in due con un solo “disco” (bei tempi!), è molto probabile che moltissimi giocatori lo abbiano comunque giocato, senza averlo acquistato.

Tramite un Tweet, gli sviluppatori hanno nuovamente espresso la loro gratitudine per la nuova milestone raggiunta dal gioco: dieci milioni di copie vendute. Una cifra incredibilmente alta, se consideriamo il fatto che non stiamo parlando di un AAA con budget esorbitante, e che è “soltanto” il secondo videogioco creato da Hazelight Studios (dopo A Way Out). Vi lasciamo il tweet proprio qua sotto.

Our minds are officially blown.#ItTakesTwo has sold over 10 (TEN!) MILLION 😳💥 Potentially twice as many players have enjoyed our game – we never dared to dream of so many fans!

Thank you for all the love. 😍 pic.twitter.com/GzF1UL7ZUn — Hazelight Studios (@HazelightGames) February 3, 2023

It Takes Two sfonda un nuovo record di copie vendute

It Takes Two segue la storia di Cody e May, una coppia in procinto del divorzio, trasformati in bambole a causa del desiderio della figlia, scossa dalla situazione familiare non propriamente felice. I due dovranno superare una miriade di puzzle ambientali aiutandosi a vicenda e tentando di ricostruire un rapporto che, nel corso del tempo, era andato in frantumi. Un titolo riconosciuto universalmente, sia dal pubblico sia dalla critica, come valido sotto ogni punto di vista. E sì, anche a noi è piaciuto tanto!

Dieci milioni di copie vendute per It Takes Two, mentre Hazelight Studios è attualmente al lavoro sul prossimo progetto: che traguardo.