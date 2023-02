San Valentino tech: le 5 città romantiche e smart da visitare

San Valentino è alle porte e siamo qui per proporvi una serie di città smart e romantiche da visitare. Scopriamo insieme il metodo migliore per raggiungerle

Il vento di romanticismo di febbraio, che vedrà il suo apice il prossimo martedì 14, è pronto a portarci in una vacanza piena d’amore a tema tech e smart. In questo articolo andremo a presentarvi le migliori città romantiche e smart da visitare in cui andare in vacanza con il vostro o la vostra partner proprio per questo San Valentino. Le migliori offerte per queste mete le potrete trovare su lol.travel.

San Valentino tech: le 5 migliori città smart e romantiche da visitare

Prima di passare all’elenco di quelle che sono le migliori città smart e romantiche da visitare in occasione di San Valentino ci teniamo a sottolineare che queste mete sono state scelte avendo presente proprio il binomio: romanticismo-tech. Un binomio sicuramente particolare ma a nostro avviso molto interessante e che potrà regalarvi ore e giorni di relax e amore. Prima di partire con la nostra lista vi ricordiamo che potete visitare il nostro articolo dedicato alle città più romantiche dei film.

5) Parigi – San Valentino tech: le 5 migliori città smart e romantiche

La capitale francese si trova al quinto posto di questa nostra lista. Da sempre pioniera delle innovazioni smart e soprattutto nell’ambito della mobilità condivisa e sostenibile. Noto è il sistema di bikesharing denominato “Velib” con circa 20.000 mezzi che hanno contribuito ad una riduzione progressiva e decisa del traffico urbano. E poi, il fascino della Tour Eiffel e degli Champs Elysees è davvero imparagonabile, una città da visitare almeno una volta nella vita.

4) Barcellona – San Valentino tech: le 5 migliori città smart e romantiche

La capitale della Catalogna, cuore pulsante anche dell’economia Spagnola, Barcellona, si è posta al mondo come una delle city-smart migliori d’Europa e del mondo. Tra le iniziative più interessanti in questo ambito vi è stato sicuramente lo Smart Cities Expo World Congress, in cui sono stati trattati argomenti di capitale importanza al giorno d’oggi, tra cui l’inquinamento in tutte le sue forme. Sagrada Família e Parco Güell sono solo alcune delle principali attrazioni da visitare di questa che è una delle migliori città (smart e romantiche, ricordiamolo sempre) da raggiungere in vista di San Valentino.

3) Amsterdam – San Valentino tech: le 5 migliori città smart e romantiche

Al terzo posto di questa nostra lista delle 5 migliori città tech e romantiche da visitare in occasione di San Valentino troviamo Amsterdam. La città del museo di Van Gogh e del progresso, in tutte le sue forme. Una città, inoltre, capace di ridurre il traffico urbano tramite un massiccio utilizzo del bikesharing. Sono osservabili anche una serie di installazioni e architetture estremamente all’avanguardia. E poi, passeggiare ai lati del fiume Amstel con il vostro o la vostra compagna sarà un’esperienza romanticissima.

2) Vienna – San Valentino tech: le 5 migliori città smart e romantiche

Vienna è sempre stata una delle città più romantiche d’Europa e del mondo. Le sue architetture, il fascino di storie come quelle di Mozart e della principessa Sissi la rendono una meta assolutamente da prendere in considerazione in vista di San Valentino, anche facilmente raggiungibile dall’Italia. Inoltre, iniziative come TINA Vienna e Citizen Solar Power Plant, rendono Vienna una città smart e molto attenta alla sostenibilità.

1) Copenaghen – San Valentino tech: le 5 migliori città smart e romantiche

Al primo posto di questa nostra lista troviamo Copenaghen, la capitale danese, un po’ fredda in questo periodo ma capace di riscaldare i vostri cuori tramite il suo enorme fascino scandinavo. Una città che alterna zone storiche e classiche e architetture estremamente contemporanee, a tratti futuristiche e che si fa portavoce del mondo del turismo smart grazie all’altissimo tasso di utilizzo di energie rinnovabili, all’utilizzo enorme del bikesharing e, infine, ricordiamo che è stata votata Capitale Verde d’Europa nel 2014. Meglio di così?

Buon viaggio d’amore!

Questa nostra breve lista delle 5 migliori città romantiche da visitare a San Valentino ma allo stesso tempo smart e con una certa componente tech si conclude qui. Ricapitoliamo le mete che abbiamo selezionato per voi:

Rimanete sintonizzati con noi, sulle pagine di tuttoteK, per ulteriori articoli e curiosità.