In questa nostra breve guida, andremo ad esaminare la lista trofei completa di Persona 5 Strikers, lo spin-off musou dell’apprezzatissimo Persona 5 di Atlus, disponibile da un po’ su PlayStation 4, Nintendo Switch e PC

Chi conosce Atlus lo sa: difficilmente delude. In questi giorni si è riaccesa l’attenzione sul brand di Persona, per il cui sesto capitolo l’azienda sta reclutando personale e che speriamo di vedere a breve (sperando che quel teasing del sito ufficiale sia veritiero). Siamo tutti in attesa spasmodica di Shin Megami Tensei V, e non è passato poi moltissimo tempo da quando abbiamo tessuto le lodi di Persona 5 Royal, che consideriamo a mani basse uno dei migliori titoli della scorsa generazione. Per non farci mancare niente, Atlus ha anche portato in occidente il musou del quinto capitolo del brand, Persona 5 Strikers, di cui abbiamo scritto una prolissa recensione della sua versione per Nintendo Switch che potete trovare cliccando qui. E proprio rimanendo sul musou, ci rivolgiamo a voi collezionisti di trofei.

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Persona 5 Strikers consta di 47 statuette totali, di cui 37 di bronzo, 6 d’argento, 3 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come sempre, in questo genere di articoli, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano quelle rilasciate ufficialmente, queste possono contenere spoiler di trama riguardanti Persona 5 Strikers. Sconsigliamo quindi di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcuna anticipazione sullo spin-off del titolo di Atlus. Detto questo, proseguiamo!

La prima parte dei trofei di bronzo – Persona 5 Strikers: vediamo insieme la lista trofei completa!

Iniziamo con la prima metà dei trofei di bronzo:

Gabbia della lussuria chiusa : Prigione di Shibuya completata;

: Prigione di Shibuya completata; Gabbia della vanità conquistata : Prigione di Sendai completata;

: Prigione di Sendai completata; Gabbia della gola incendiata : Prigione di Sapporo completata;

: Prigione di Sapporo completata; Gabbia della desolazione condannata : Prigione di Okinawa completata;

: Prigione di Okinawa completata; Gabbia dell’ira crollata : Prigione di Kyoto completata;

: Prigione di Kyoto completata; Gabbia dell’arroganza infranta : Prigione di Osaka completata;

: Prigione di Osaka completata; Amica dell’umanità : Prigione dell’Abisso completata;

: Prigione dell’Abisso completata; Di nuovo in azione : Hai visto la rimpatriata dei Ladri Fantasma;

: Hai visto la rimpatriata dei Ladri Fantasma; Un saluto dal passato : Wolf ha risvegliato la propria Persona;

: Wolf ha risvegliato la propria Persona; Un cuore ritrovato : Sophia ha riscoperto la forza del cuore;

: Sophia ha riscoperto la forza del cuore; Speciale! : Hai attivato uno Speciale;

: Hai attivato uno Speciale; Sete di potere : Hai usato l’incenso;

: Hai usato l’incenso; Lavoro di squadra impeccabile : Hai effettuato un assalto 150 volte;

: Hai effettuato un assalto 150 volte; Conosci il tuo nemico : Hai colpito la debolezza del nemico 300 volte;

: Hai colpito la debolezza del nemico 300 volte; Phantom Striker : Hai sconfitto 200 nemici con un Guizzo Fantasma;

: Hai sconfitto 200 nemici con un Guizzo Fantasma; Tutto ciò che luccica : Hai sconfitto 10 Demoni del Tesoro;

: Hai sconfitto 10 Demoni del Tesoro; Grande amicizia : Hai portato al massimo il livello di un’abilità LEGAME;

: Hai portato al massimo il livello di un’abilità LEGAME; Fiuto per il talento: Hai speso Punti Persona per rafforzare le statistiche di una Persona.

La seconda parte dei trofei di bronzo – Persona 5 Strikers: vediamo insieme la lista trofei completa!

Qui di seguito, invece, la seconda metà dei trofei di bronzo:

Una lama nel buio : Hai eseguito 50 imboscate;

: Hai eseguito 50 imboscate; A che servono gli amici? : Hai completato tutte le richieste speciali dei Ladri Fantasma;

: Hai completato tutte le richieste speciali dei Ladri Fantasma; Chi osa, vince : Hai sconfitto un’Ombra Nefasta;

: Hai sconfitto un’Ombra Nefasta; L’asso nella manica definitivo : Hai ottenuto tutti i Talenti Magistrali di Joker;

: Hai ottenuto tutti i Talenti Magistrali di Joker; Jolly Roger : Hai ottenuto tutti i Talenti Magistrali di Skull;

: Hai ottenuto tutti i Talenti Magistrali di Skull; Proud Phantom Master : Hai ottenuto tutti i Talenti Magistrali di Mona;

: Hai ottenuto tutti i Talenti Magistrali di Mona; Danzatrice delle fiamme : Hai ottenuto tutti i Talenti Magistrali di Panther;

: Hai ottenuto tutti i Talenti Magistrali di Panther; Lama impareggiabile : Hai ottenuto tutti i Talenti Magistrali di Fox;

: Hai ottenuto tutti i Talenti Magistrali di Fox; Pugno della giustizia : Hai ottenuto tutti i Talenti Magistrali di Queen;

: Hai ottenuto tutti i Talenti Magistrali di Queen; Dama raffinata : Hai ottenuto tutti i Talenti Magistrali di Noir;

: Hai ottenuto tutti i Talenti Magistrali di Noir; Prodigio tecnologico : Hai ottenuto tutti i Talenti Magistrali di Sophia;

: Hai ottenuto tutti i Talenti Magistrali di Sophia; Zanne penitenti : Hai ottenuto tutti i Talenti Magistrali di Wolf;

: Hai ottenuto tutti i Talenti Magistrali di Wolf; Una mano tesa : Hai completa una richiesta;

: Hai completa una richiesta; Ricettatore di oggetti : Hai ottenuto 200 oggetti in totale dalle Prigioni;

: Hai ottenuto 200 oggetti in totale dalle Prigioni; La prova del cuoco : Hai cucinato per la prima volta;

: Hai cucinato per la prima volta; Chef stellato : Hai preparato 12 tipi di piatti;

: Hai preparato 12 tipi di piatti; Acquisto compulsivo : Hai comprato qualcosa durante i saldi a tempo limitato;

: Hai comprato qualcosa durante i saldi a tempo limitato; Un ricordino : Hai ottenuto un souvenir per il camper;

: Hai ottenuto un souvenir per il camper; Cacciatore di tesori: Hai aperto 50 forzieri.

I trofei d’argento – Persona 5 Strikers: vediamo insieme la lista trofei completa!

Vediamo insieme i trofei d’argento:

Cammina per la tua strada : Albero della Conoscenza completato;

: Albero della Conoscenza completato; Sfuggito alla Morte : Hai sconfitto il Mietitore;

: Hai sconfitto il Mietitore; Intenditore di maschere : Hai completato il Registro del Prigioniero;

: Hai completato il Registro del Prigioniero; Il meglio del meglio : Hai portato tutti i Ladri Fantasma al livello 70;

: Hai portato tutti i Ladri Fantasma al livello 70; Il più audace di tutti : Hai sconfitto tutte le Ombre Nefaste;

: Hai sconfitto tutte le Ombre Nefaste; Pronti ad aiutare il prossimo: Hai completato 50 richieste.

I trofei d’oro e il trofeo di platino – Persona 5 Strikers: vediamo insieme la lista trofei completa!

Qui sotto trovate i tre trofei d’oro:

Legami eterni : Hai portato al massimo il livello di tutte le abilità LEGAME;

: Hai portato al massimo il livello di tutte le abilità LEGAME; Ladri magistrali : Hai ottenuto tutti i Talenti Magistrali di tutti personaggi;

: Hai ottenuto tutti i Talenti Magistrali di tutti personaggi; No Regrets: Hai iniziato una Nuova Partita+ a difficoltà Spietata.

Infine, scopriamo insieme il titolo del trofeo di platino di Persona 5 Strikers:

Autentico Ladro Fantasma: Hai ottenuto tutti i trofei.

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di Persona 5 Strikers. Che cosa ne pensate dello spin off di Persona 5? Lo avete acquistato? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!