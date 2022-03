Vediamo insieme, in questa guida dedicata, la lista trofei completa di Ghostwire Tokyo, il titolo di Tango Gameworks pubblicato da Bethesda su PC e PS5 e arrivato sugli scaffali qualche giorno fa

Fra le uscite di spessore di questo marzo 2022 che volge al termine (di già!) abbiamo anche avuto l’occasione di parlarvi, in una recensione dedicata che potete trovare cliccando qui, di Ghostwire Tokyo. Sviluppato da Tango Gameworks e pubblicato da Bethesda su PC e PS5 (un accordo per l’esclusività su console che precede l’acquisizione di Microsoft di Zenimax), il titolo, nonostante qualche legnosità di troppo e alcune problematiche tecniche principalmente legate ai bug, ci ha convinti quasi appieno. E, considerando le valutazioni e l’accoglienza generale, sembra sia piaciuto anche a gran parte della critica e del pubblico. Quindi perché non accompagnarvi verso il completamento al 100%?

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Ghostwire Tokyo consta di 57 statuette totali, di cui 50 di bronzo, 4 d’argento, 2 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come sempre, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare con la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Ghostwire Tokyo. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | Ghostwire Tokyo: ecco la lista trofei completa!

Iniziamo la lista con la prima metà dei trofei di bronzo:

Inizi : Completa il capitolo 1.

: Completa il capitolo 1. Problema : Completa il capitolo 2.

: Completa il capitolo 2. Connessione : Completa il capitolo 3.

: Completa il capitolo 3. Complicazione : Completa il capitolo 4.

: Completa il capitolo 4. Rottura : Completa il capitolo 5.

: Completa il capitolo 5. Legame : Completa il capitolo 6.

: Completa il capitolo 6. Conclusioni : Completa la storia principale.

: Completa la storia principale. Soccorritore : Trasferisci il 25% degli spiriti che si trovano in città.

: Trasferisci il 25% degli spiriti che si trovano in città. Salvatore : Trasferisci il 50% degli spiriti che si trovano in città.

: Trasferisci il 50% degli spiriti che si trovano in città. Risolutore : Completa una missione secondaria.

: Completa una missione secondaria. Aprire una via : Purifica un portale torii.

: Purifica un portale torii. Liberatore : Purifica tutti i portali torii.

: Purifica tutti i portali torii. Cacciatore di tesori : Ottieni un cimelio.

: Ottieni un cimelio. Mente e corpo : Sblocca tutte le Abilità Spirituali.

: Sblocca tutte le Abilità Spirituali. Sulla stessa lunghezza d’onda : Porta il livello di sinergia al massimo.

: Porta il livello di sinergia al massimo. Shibuya è il mio territorio : Trova tutti i punti di interesse.

: Trova tutti i punti di interesse. Echi del passato : Ottieni una registrazione.

: Ottieni una registrazione. Tutta la verità : Ottieni tutte le registrazioni.

: Ottieni tutte le registrazioni. Tutto merito degli yokai : Ottieni un magatama.

: Ottieni un magatama. Incetta di potere : Ottieni tutti i magatama.

: Ottieni tutti i magatama. Religiosità occasionale : Prega presso una statua di Jizo.

: Prega presso una statua di Jizo. Pellegrino : Prega presso tutte le statue di Jizo.

: Prega presso tutte le statue di Jizo. Ti vedo la coda : Trova tutti i Tanuki scomparsi.

: Trova tutti i Tanuki scomparsi. Buongustaio : Ottieni ogni tipo di cibo e bevanda.

: Ottieni ogni tipo di cibo e bevanda. DJ Akito: Ottieni tutte le tracce musicali.

La seconda parte dei trofei di bronzo | Ghostwire Tokyo: ecco la lista trofei completa!

Terminiamo i trofei di bronzo con la seconda metà:

Talismania : Ottieni tutti i talismani.

: Ottieni tutti i talismani. Spiriti illimitati : Ottieni il numero massimo di katashiro.

: Ottieni il numero massimo di katashiro. Amante degli animali : Accarezza un animale.

: Accarezza un animale. Fotografo amatoriale : Utilizza la modalità foto per la prima volta.

: Utilizza la modalità foto per la prima volta. Non ruberesti mai uno spirito : Proteggi con successo almeno 3 cubi di contenimento in una singola battaglia.

: Proteggi con successo almeno 3 cubi di contenimento in una singola battaglia. Non ti struggere : Pesca un omikuji “Daikyo”.

: Pesca un omikuji “Daikyo”. Insieme siamo più forti : Fonditi di nuovo con KK dopo essere stati separati da un attacco.

: Fonditi di nuovo con KK dopo essere stati separati da un attacco. Oggi niente visite : Sconfiggi ogni tipo di Visitatore.

: Sconfiggi ogni tipo di Visitatore. Rubacuori : Sconfiggi un Visitatore strappandogli il nucleo.

: Sconfiggi un Visitatore strappandogli il nucleo. Spezza-anime : Sconfiggi 50 Visitatori strappando loro il nucleo.

: Sconfiggi 50 Visitatori strappando loro il nucleo. In un colpo solo : Sconfiggi almeno 5 Visitatori contemporaneamente strappando loro il nucleo.

: Sconfiggi almeno 5 Visitatori contemporaneamente strappando loro il nucleo. Finale col botto : Sconfiggi almeno 3 Visitatori contemporaneamente facendo esplodere un etere cristallizzato rosso.

: Sconfiggi almeno 3 Visitatori contemporaneamente facendo esplodere un etere cristallizzato rosso. Esecuzione silenziosa : Sconfiggi un totale di 200 Visitatori con purificazione istantanea.

: Sconfiggi un totale di 200 Visitatori con purificazione istantanea. Piovono frecce : Sconfiggi un totale di 50 Visitatori con l’arco.

: Sconfiggi un totale di 50 Visitatori con l’arco. Mira agli occhi : Sconfiggi un totale di 20 Visitatori colpendoli alla testa.

: Sconfiggi un totale di 20 Visitatori colpendoli alla testa. Cecchino : Sconfiggi un Visitatore con un colpo alla testa da una distanza di almeno 40m.

: Sconfiggi un Visitatore con un colpo alla testa da una distanza di almeno 40m. Fermi dove siete! : Sconfiggi un totale di 10 Visitatori colpiti da talismano stordente con purificazione istantanea.

: Sconfiggi un totale di 10 Visitatori colpiti da talismano stordente con purificazione istantanea. Imboscata! : Sconfiggi 3 Visitatori con purificazione istantanea da dietro i cespugli del talismano rigoglioso.

: Sconfiggi 3 Visitatori con purificazione istantanea da dietro i cespugli del talismano rigoglioso. Una passata di acido : Sconfiggi un totale di 10 Visitatori estraendo loro il nucleo esposto con un talismano corrosivo.

: Sconfiggi un totale di 10 Visitatori estraendo loro il nucleo esposto con un talismano corrosivo. Bloccatutto : Esegui un totale di 30 blocchi perfetti.

: Esegui un totale di 30 blocchi perfetti. Sincronizzazione riuscita : Connettiti un totale di 10 volte.

: Connettiti un totale di 10 volte. Con le ali ai piedi : Usa il gancio e poi vola restando in aria per almeno 10 secondi.

: Usa il gancio e poi vola restando in aria per almeno 10 secondi. Spendaccione : Spendi un totale di 1.000.000 di meika.

: Spendi un totale di 1.000.000 di meika. Generosità : Dona un totale di 10.000 meika nelle cassette delle offerte.

: Dona un totale di 10.000 meika nelle cassette delle offerte. O graziosa luna: Trascorri almeno 30 secondi a osservare la luna.

I trofei d’argento | Ghostwire Tokyo: ecco la lista trofei completa!

Proseguiamo con le quattro statuette d’argento:

La salvezza di tutti : Trasferisci il 100% degli spiriti che si trovano in città.

: Trasferisci il 100% degli spiriti che si trovano in città. Genio della lampada : Completa tutte le missioni secondarie.

: Completa tutte le missioni secondarie. Collezionista : Ottieni tutti i cimeli.

: Ottieni tutti i cimeli. Potere incontenibile: Ottieni tutti i rosari.

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Ghostwire Tokyo: ecco la lista trofei completa!

Vediamo insieme i due trofei d’oro:

Eroe di Shibuya : Completa la storia principale dopo aver ultimato il trasferimento del 100% degli spiriti che si trovano in città.

: Completa la storia principale dopo aver ultimato il trasferimento del 100% degli spiriti che si trovano in città. Modaiolo: Ottieni tutti gli oggetti del menu Abbigliamento (contenuto bonus escluso).

Infine, scopriamo insieme il titolo del trofeo di platino di Ghostwire Tokyo:

Ghost Hunter supremo: Ottieni tutti i trofei.

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di Ghostwire Tokyo. Fateci sapere che cosa ne pensate del titolo di Tango Gameworks e Bethesda qui sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!