Migliori videogiochi in uscita: Marzo 2022 | Elenco

Ecco i migliori videogiochi in uscita a Marzo 2022: tanto divertimento su PlayStation 4 e 5, Xbox One e Xbox Series X, PC e Nintendo Switch

Febbraio se ne va ed entriamo timidamente nella stagione primaverile. Scopriamo insieme i nuovi arrivi di Marzo 2022!

Tra i migliori videogiochi in uscita segnaliamo Triangle Strategy, il nuovo titolo Square Enix per Switch. Un GDR dove sarà necessario pianificare ogni vostra mossa non solo nel battle system… ma anche nel complesso e spietato mondo della politica e delle relazioni diplomatiche. Sempre da Square Enix è in arrivo anche Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin. Un FF “anomalo”, con un gameplay fortemente ispirato a quello di Nioh, proponendo meccaniche di logoramento della salute degli avversari ma in versione meno hardcore. Una storia di ossessione che, ha detta di Nomura si rivelerà «sorprendente». Tra le nuove uscite finalmente c’è anche Ghostwire: Tokyo, un’avventura dai toni dark e surreali in una Tokyo svuotata dei suoi abitanti ma che rigurgita spettri. Insieme al protagonista dovrete indagare su questo strano fenomeno e liberare la vostra città da queste presenze paranormali e sgradite. Una nota di dolcezza e carineria la porta Kirby and the Forgotten Land. Kirby è finito in una terra che reca i segni di una misteriosa civiltà! Cosa ha in serbo per lui questa città misteriosa e abbandonata?

Forspoken, un gioco di ruolo open-world che vede la protagonista, Frey Holland, vedersi catapultata in un mondo parallelo chiamato Athia e colpito da una misteriosa quanto letale Corruzione. Frey scoprirà di possedere dei poteri straordinari e di poter fare la differenza in questo nuovo e spaventoso mondo: ma sarà pronta ad affrontare le insidie e la diffidenza di questo mondo ostile? Per gli amanti dei motori è in arrivo Gran Turismo 7, l’ultimo installement dell’omonima serie. 400 auto, 34 location con con 97 differenti tracciati (sia tracciati ufficiali del mondo, sia versioni aggiornate dei circuiti classici del gioco), possibilità di multiplayer e molto altro. Gran Turismo 7 saprà sicuramente regalare ore di meraviglia agli appassionati di corse! Un altro titolo interessante – e visivamente affascinante- di Marzo 2022 è A Memoir Blue. Un titolo evocativo, nostalgico e struggente sul delicato, complesso e fortissimo legame tra una madre e una figlia.

Per la serie “graditi ritorni” abbiamo una bella scelta! Includiamo la combo Grand Theft Auto V e Grand Theft Auto Online, entrambi in arrivo su PlayStation 5 e Xbox Series X il 15 marzo; non hanno bisogno di presentazioni, vero? Un altro ritorno degno di nota è Persona 4 Arena Ultimax che arriva su PlayStation 4, PC e Switch dopo il suo debutto su PlayStation 3 e Xbox 360 nel 2013. Ultimo ma non ultimo Death Stranding Director’s Cut, che arriva anche su PC.

Migliori videogiochi in uscita: Marzo 2022 | Elenco

ELEX 2 – 1 marzo – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Far: Changing Tides – 1 marzo – PS4, XBO, PC, Switch

Shadow Warrior 3 – 1 marzo – PS4, XBO, PC

Babylon’s Fall – 3 marzo – PS4, PS5, PC

Gran Turismo 7 – 4 marzo – PS4, PS5

Triangle Strategy – 4 marzo – Switch

SpellForce 3 Reforced – 8 marzo – PS4, PS5, XBO, XSX

Have a Nice Death – 8 marzo – PC

.hack//G.U. Last Recode – 10 marzo – Switch

Aztech: Forgotten Gods – 10 marzo – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Chocobo GP – 10 marzo – Switch

WWE 2K22 – 11 marzo – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

The Cruel King and the Great Hero – 15 marzo – PS4, Switch

Grand Theft Auto Online – 15 marzo – PS5, XSX

Grand Theft Auto V – 15 marzo – PS5, XSX

Phantom Breaker: Omnia – 15 marzo – PS4, XBO, PC, Switch

Tunic – 16 marzo – XBO, XSX, PC, Mac

Gal Gun: Double Peace – 17 marzo – Switch

Persona 4 Arena Ultimax – 17 marzo – PS4, PC, Switch

The Settlers – 17 marzo – PC

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin – 18 marzo – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Syberia: The World Before – 18 marzo – PC

Rune Factory 5 – 22 marzo – Switch

Relayer – 24 marzo – PS4, PS5

A Memoir Blue – 24 marzo – PC

Ghostwire: Tokyo – 25 marzo – PS5, PC

Kirby and the Forgotten Land – 25 marzo – Switch

Tiny Tina’s Wonderlands – 25 marzo – PS4, PS5, XBOX, XSX, PC

Crusader Kings III – 29 marzo – PS5, XSX

Crystar – 29 marzo – Switch

Death Stranding Director’s Cut – 30 marzo – PC

Weird West – 31 marzo – PS4, XBO, PC

Dawn of the Monsters – TBA – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Stadia, Switch