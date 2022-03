Final Fantasy XIV, guida a come battere Hydaelyn in Extreme | Parte 2

Dopo aver completato la storia principale di Endwalker, abbiamo finalmente accesso a tutto il contenuto di endgame di Final Fantasy XIV: tra tutte le fight a cui potremo partecipare, vediamo in questa guida come battere Hydaelyn nel suo high-end trial

Continuiamo oggi a vedere come battere Hydaelyn nel suo Trial Extreme (denominato “The Minstrel’s Ballad: Hydaelyn’s Call”): con la seconda e ultima parte di questa guida di Final Fantasy XIV, ci apprestiamo quindi ad analizzare tutte le meccaniche di gioco della seconda metà della bossfight, così da aiutarvi nel completamento di questo difficile duty. Per chi non avesse visto la prima parte, vi invitiamo ad iniziare con quella, così da avere un quadro generale completo. Ricordiamo inoltre che tutte le immagini che vedrete in questo articolo sono screenshot presi dal punto di vista dell’off tank. Detto ciò, per chi ha già avuto un assaggio della prima parte, addentriamoci senza ulteriori indugi nella in questa parte 2.

Fase 4: Lightwave #2

Ci eravamo lasciati alla fine della prima fase Lightwave, con un’anticipazione su cosa sarebbe successo successivamente: subito dopo aver completato la fase infatti, Hydaelyn si lancerà immediatamente all’attacco, lanciando nuovamente lo stesso attacco. La meccanica sarà la stessa di prima: nascondersi dietro ai cristalli sicuri per evitare gli AOE causati dalle onde a contatto con gli altri cristalli; i cristalli saranno però disposti diversamente, e perciò il party di conseguenza dovrà muoversi diversamente. Vi ritroverete un cristallo centrale e altri 4 cristalli disposti a “x” a nord-ovest, nord-est, sud-ovest e sud-est, insieme a due onde esterne dirette verso l’arena.

Prima però di pensare ai cristalli e alle onde, Hydaelyn si posizionerà a nord dell’arena rivolta verso il centro e lancerà Hero’s Glory, un AOE che dovrete evitare posizionandovi dietro di lei. Non appena sarà finito questo attacco, tutto il party dovrà dirigersi al cristallo centrale. A questo punto, dovrete girare intorno al cristallo centrale per difendervi di volta in volta dalle onde che toccheranno uno alla volta, alternandosi, tutti i cristalli ai lati (vedrete che una delle due onde infatti sarà più avanti dell’altra, e in base a questo dovrete capire dove posizionarvi prima e successivamente).

Dopo tutta questa danza stretta, non sarà ancora finita: Ci sarà un’ultima onda diretta verso il cristallo centrale, e dovrete fare quindi in fretta a spostarvi. Non basterà però nascondersi dietro a uno qualsiasi: Hydaelyn infatti si metterà in uno degli angoli per lanciare di nuovo Hero’s Glory. Sarà quindi vostro compito posizionarvi dietro il cristallo alle spalle del boss, per evitare sia Hero’s Glory sia l’ultimo AOE dell’onda.

Terminata finalmente questa fase, vi sarà una piccola fase di transizione, caratterizzata da attacchi già visti come Halo, Shining Sabre, Change Weapon e Mousa’s Scorn (ricordate il tankbuster da condividere tra i due tank visto a inizio fight?). L’unico attacco nuovo che troverete sarà Hero’s Sundering (lanciato dopo Halo), un tankbuster non condiviso che dovrà essere subito solo dal main tank (l’attacco tocca un area abbastanza ampia davanti al boss, quindi il main tank dovrà fare attenzione a posizionarsi in una zona separata dal resto del party). Superata quindi, almeno per ora, la minaccia delle Lightwave, seguiranno altre fasi con nuovi attacchi, prima di arrivare alla parte finale. Procediamo quindi nel prossimo paragrafo di questa guida a come battere Hydaelyn in Final Fantasy XIV.

Fase 5: sfere di luce e chakram – Final Fantasy XIV: guida a come battere Hydaelyn

In questa fase si susseguiranno alcuni attacchi unici, abbastanza semplici da comprendere ma a cui dovrete far attenzione per evitare di trovarvi in difficoltà anche in seguito. Quando verrà lanciato Parhelion, state ben attenti: verranno lanciati tre file di chakram una dopo l’altra ai lati dall’arena, generando degli AOE facili da evitare. Una volta evocati, posizionatevi tra la prima e la seconda fila evocata: nel frattempo Hydaelyn lancerà Crystallize acqua, il cui effetto si attiverà più tardi. Una volta posizionati nella zona corretta, dividetevi quindi in due sottogruppi (il primo più vicino al boss, il secondo più lontano. Aspettate quindi che venga lanciato il prossimo attacco, ovvero Subparhelion.

A questo punto, dopo gli effetti di Crystallize (motivo per cui dovevate dividervi in due gruppi), verranno lanciate, una dopo l’altra, le file di chakram in linea retta, causando danni al contatto. Dopo che la prima sarà stata lanciata, attraversate l’arena (avvicinandovi ai chakram presenti dall’altra parte dall’altra parte) per evitare le altre due. A coloro che si trovano nel sottogruppo esterno potrà tornare utile utilizzare lo sprint, siccome la porzione di arena da attraversare velocemente sarà più ampia.

Appena finita questa fase, non cadete nella tentazione di scaraventarvi noncuranti contro al boss (come capitato molte volte a chi sta scrivendo l’articolo): Hydaelyn infatti non perderà tempo a lanciare in Aureol/Lateral Aureole, per cui dovrete far attenzione a dove posizionarvi. Seguono, prima di arrivare alla fase successiva, un Change Weapon variabile tra tutti i 3 visti finora e un attacco Mago’s Radiance.

In seguito Hydaelyn lancerà Crystallize ghiaccio, per poi disegnare sul pavimento una serie di segmenti verdi sul suolo. Ebbene, posizionatevi sugli spazi vuoti, dove non passano i segmenti e stando abbastanza lontani dalle estremità: lì infatti verranno evocate poco dopo delle sfere di luce che esploderanno, generando in piccolo AOE intorno a loro. Non appena saranno esplose le sfere, aggiustate la vostra posizione in modo da trovarvi il più lontano possibile gli uni dagli altri, perché arriverà di lì a pochissimo l’effetto di Crystallize. Dopo ciò, siete arrivati a fine fase: in questo momento di transizione, aspettatevi immediatamente altri attacchi standard come Aureole/Lateral Aureole, Radiant Halo (un altro AOE raid-wide) e un Change Weapon casuale, prima di arrivare alla parte finale della fight, forse la più temibile.

Fase 6: Lightwave #3 e #4 – Final Fantasy XIV: guida a come battere Hydaelyn

Nell’ultima fase che vedremo in questa guida a come battere Hydaelyn, verranno evocate un’altra volta le Lightwave, posizionate diversamente rispetto alle prime due ondate. Ne troverete 4, una per “lato” (ok che l’arena è tonda, ma un po’ di elasticità mentale suvvia), tutte dirette verso l’arena. Non ci sarà nessun cristallo a proteggervi, dovrete semplicemente evitarle. Per trovare la zona giusta in cui dirigersi, date un’occhiata alle onde: due di queste saranno più vicine tra di loro. Prendete quelle due come riferimento e andate verso l’angolo opposto (l’elasticità mentale, mi raccomando). Se non riuscite a capire al volo dove andare, alla peggio osservato dove va il resto del team e seguitelo.

Evitate le onde, ci penserà Hydaelyn a mettervi ulteriormente in difficoltà, lanciando Echoes: esso evocherà innanzitutto uno stack marker, per cui dovrete raggrupparvi tutti per condividere il danno. Subito dopo però, vedrete che verranno lanciati contemporaneamente un tankbuster condiviso e, per ognuno nel resto del team, un attacco ad area per cui ci si dovrà allontanare gli uni dagli altri. Dovrete quindi essere rapidi a posizionarvi correttamente: secondo una delle possibili tattiche, dopo lo stack marker, i tank stanno fermi sul posto mentre il resto del team si impegna ad allontanarsi il più possibile.

Finita questa parte, Hydaelyn lancerà di nuovo Lightwave. Le 4 nuove Lightwave passeranno dalla parte più esterna dell’arena, per cui basterà dirigersi rapidamente verso il centro per evitarle tutte. Una volta al centro, non distraetevi: Hydaelyn lancerà subito un Crystallize casuale, seguito da Shining Sabre e da un Change Weapon casuale. State attenti a non subire danni da questi attacchi, perché poi la fase si ripeterà dall’inizio, e, dal momento che dovrete prendere danno con gli stack marker, avere uno o più stack di Vulnerability Up può diventare un bel problema.

Una volta fatti due giri di quest’ultima fase, se avete causato un numero adeguato di danni durante tutta la fight e avete fatto buon uso della Limit Break, dovreste essere sul punto di uccidere finalmente il boss. Se così non è, affrettatevi a concludere il prima possibile: dopo un po’ Hydaelyn si preparerà a lanciare un ultimo AOE raid-wide, che se andrà a segno avrà come unico esito la morte di tutto quanto il party. Se però appunto non vi siete persi troppo durante la fight, non dovreste avere questo problema.

Conclusione

Se siete giunti fin qua, a questo punto vi sarete resi conto quanto un Trial Extreme di endgame fa la differenza rispetto ai dungeon e ai trial standard che trovate durante l’avventura. In particolare, fare questi trial può dare grandi reward a lungo andare: per quanto riguarda Hydaelyn in particolare, oltre alla sua mount speciale che può essere trovata come loot (e in questo caso dovrete sperare che vi venga assegnata), otterrete anche dei totem che potranno essere scambiati in blocchi da 10 per ottenere delle armi speciali di item level 580. Non si tratta delle armi più forti del gioco, ma sicuramente sono importanti e da un punto di vista estetico sono ottime, per coloro a cui piace vestire bene il proprio personaggio.

Giunti alla fine di questa guida su come battere Hydaelyn in Extreme su Final Fantasy XIV, potete leggere qui la nostra recensione di Endwalker se volete ulteriori articoli sul gioco. Vi invitiamo inoltre a restare sintonizzati sulle pagine di tuttoteK per aggiornamenti quotidiani su tutte le più importanti novità del mondo videoludico. Se invece preferite comprare chiavi di gioco a prezzi scontati, potete farlo tramite il nostro link a Instant Gaming.