POCO X4 Pro 5G e M4 Pro in offerta per poco tempo

I due nuovi arrivati in casa POCO, ovvero l’X4 Pro 5G e l’M4 Pro, saranno in offerta per un tempo limitato su Aliexpress

POCO, precedentemente noto come POCO by Xiaomi e Pocophone, è un’azienda cinese di smartphone. Il marchio POCO è stato annunciato per la prima volta nell’agosto 2018 come linea di smartphone di fascia media sotto Xiaomi. Oggi l’azienda si prepara a rilasciare i nuovi POCO X4 Pro 5G ed M4 Pro e, in occasione, Aliexpress offre uno sconto imperdibile che durerà solamente per un tempo molto limitato. Andiamo a scoprire tutti i dettagli di questa offerta.

Ecco tutto ciò che dovete sapere sull’offerta di POCO per l’X4 Pro 5G e l’M4 Pro

I due nuovi mid-range dell’omonima società puntano come sempre ad offrire le migliori caratteristiche possibili ad un prezzo imbattibile. L’X4 Pro 5G è il primo della serie X ad esser dotato di un display AMOLED. Grazie alla luminosità di 1200 nit, lo schermo sarà chiaramente visibile anche sotto il sole. A questo si aggiunge poi una frequenza di aggiornamento pari a 120 Hz che permette di vivere un’esperienza unica. A completare il tutto troviamo poi una fotocamera da ben 108 MP composta anche da un obiettivo ultra grandangolare e uno macro.

Sebbene l’M4 Pro monti anch’esso uno schermo AMOLED, la frequenza di aggiornamento di quest’ultimo si abbassa a “soli” 90 Hz. Sicuramente questo display può fornire un’esperienza visiva agli utenti a dir poco eccezionale, nonostante sia leggermente meno performante rispetto all’altro modello. L’M4 Pro ha poi in dotazione una tripla fotocamera da 64 MP composta da un obiettivo principale, un ultra grandangolare e uno macro.

Sono poi dotati entrambi di ricarica rapida. Il primo, dotato di una batteria da 5000 mAh, è in grado di ricaricarsi completamente in soli 40-45 minuti grazie alla ricarica turbo da 67 W. Il secondo invece sarà carico completamente in circa un’ora con la ricarica da 33 W. Ma come fare per acquistarli in sconto? Vi basterà collegarvi a questo link per l’X4 Pro 5G e a quest’altro link per l’M4 Pro. I due prodotti saranno in sconto a partire dalle 9:00 del 2 marzo, fino alle 8:59 di venerdì 4 marzo per tutte le combinazioni disponibili. Per non perdervi future offerte relative all’universo tecnologico, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!