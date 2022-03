Rumor: FIFA 23 supporterà il cross-play!

Il giornalista e insider Tom Henderson ha recentemente affermato, tramite un report apparso si Xfire, che FIFA 23 supporterà il cross-play: scopriamo insieme tutti i dettagli

Il successo di FIFA 22 continua imperterrito, e il titolo di Electronic Arts sta prendendo sempre più terreno rispetto al disastroso eFootball di Konami, che comunque sembra volersi difendere. Non sono nemmeno passati sei mesi dall’uscita della nuova iterazione del franchise dedicato al calcio più famosa di sempre, che già iniziano le indiscrezioni sulla prossima. Stando ad un report di Tom Henderson rilasciato su Xfire, Electronic Arts avrebbe grandi piani per FIFA 23, che almeno per quest’anno non dovrebbe cambiare nome.

Il primo grande passo previsto è il cross-play, che stando al report sarà disponibile dal prossimo capitolo di FIFA e che permetterà, quindi, ai giocatori di piattaforme PlayStation, Xbox e PC di giocare insieme per la prima volta. Non solo, secondo Henderson la tecnologia Hypermotion di EA sarebbe stata aggiornata con un update di gran caratura, e permetterebbe ora di catturare le animazioni dei calciatori senza l’utilizzo delle tute Xsens, ma soltanto tramite il footage catturato dalle videocamere degli stadi. La nuova tecnologia consentirebbe inoltre ad EA di catturare “100 volte in più” i dati necessari alla costruzione del nuovo capitolo, rispetto a quanto fatto finora per il franchise.

FIFA 23: spazio al cross-play e alla lega femminile!

In FIFA 23, inoltre, stando al report, EA darà maggior spazio al calcio femminile, espandendo il numero di contratti su licenza attualmente disponibili, e sarà presente la World Cup sia maschile sia femminile. Insomma, la possibilità di perdere il nome di FIFA non sta dando grandi preoccupazioni ad EA, perlomeno all’apparenza, e l’azienda sembra intenzionata a spingere il franchise oltre quello che è sempre stato. E ci speriamo, considerando quanto non è stato fatto con FIFA 22 (la nostra recensione amareggiata è qui!).

Rimaniamo profondamente incuriositi dalla possibilità di vedere il cross-play in FIFA 23, e da un certo punto di vista ci speriamo davvero! E voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!