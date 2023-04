Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, la lista trofei completa di Dead Island 2, sequel di un primo capitolo ormai datato 2011 sviluppato da Dambuster Studios e pubblicato da Deep Silver

Dopo dieci anni di attesa (dodici, se consideriamo il primo capitolo) il franchise di Dead Island torna finalmente a farsi sentire con un secondo capitolo targato Dambuster Studios e Deep Silver. Dead Island 2 arriverà infatti domani, 21 aprile, su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S, dopo uno sviluppo che definire travagliato è un eufemismo, a metterci di fronte ad una nuova, dura realtà fatta di zombie e massacri all’arma bianca (quasi sempre). Nelle scorse ore, sono stati svelati i trofei del titolo (del platino si era già discusso qualche tempo fa) e quindi eccoci nuovamente qua! Benvenuti, trophy hunters.

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Dead Island 2 consta di 46 statuette totali, di cui 32 di bronzo, 10 d’argento, 3 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come spesso accade, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Dead Island 2. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | Dead Island 2: svelata la lista trofei completa!

Iniziamo la guida con la prima metà delle statuette di bronzo:

Benvenuti a Hell-A : Sopravvivi a un incidente aereo, fatti mordere e crea la tua prima Zona Senza Zombi.

: Sopravvivi a un incidente aereo, fatti mordere e crea la tua prima Zona Senza Zombi. Hotel California : Fatti strada combattendo nell’Halperin Hotel per metterti in contatto con le autorità.

: Fatti strada combattendo nell’Halperin Hotel per metterti in contatto con le autorità. Assistente personale personalmente assistito : Rintraccia Michael e salvalo dal terrore ai Monarch Studios.

: Rintraccia Michael e salvalo dal terrore ai Monarch Studios. Vaffangutte! : Unisci le forze con Sam B e metti le mani su un po’ di potenza di fuoco.

: Unisci le forze con Sam B e metti le mani su un po’ di potenza di fuoco. Con amici così… : Incontra una misteriosa… benefattrice? Beh, lei si definisce così.

: Incontra una misteriosa… benefattrice? Beh, lei si definisce così. Dottor Reed, suppongo? : Sopravvivi ai numerosi pericoli di Venice Beach e incontra il dottor Reed al Serling Hotel.

: Sopravvivi ai numerosi pericoli di Venice Beach e incontra il dottor Reed al Serling Hotel. Ma dottore, Butcho sono io : Uccidi un clown assassino e porta il tuo campione di sangue al dottor Reed.

: Uccidi un clown assassino e porta il tuo campione di sangue al dottor Reed. La verità fa male : Scopri la verità su ciò che sei quando vengono rivelati oscuri segreti.

: Scopri la verità su ciò che sei quando vengono rivelati oscuri segreti. È come andare in bici : Trova Patton e convincilo a farti uscire da Hell-A.

: Trova Patton e convincilo a farti uscire da Hell-A. A riveder le stelle (di Hollywood) : Sopravvivi alla rete della metropolitana e raggiungi Hollywood Boulevard.

: Sopravvivi alla rete della metropolitana e raggiungi Hollywood Boulevard. Luce nelle tenebre : Aiuta Sarah e Sebastian ad accendere un faro di speranza.

: Aiuta Sarah e Sebastian ad accendere un faro di speranza. Cavallo macabro : Aiuta un’artista a completare la sua opera d’arte più grande (e più macabra).

: Aiuta un’artista a completare la sua opera d’arte più grande (e più macabra). Forza, Bobcats! : Riunisci tutti i Bobcats del VCLA.

: Riunisci tutti i Bobcats del VCLA. Influencer : Completa le missioni Clickbait di Amanda. Il risultato è sorprendente!

: Completa le missioni Clickbait di Amanda. Il risultato è sorprendente! Lascia il segno : Completa 10 missioni non relative alla storia.

: Completa 10 missioni non relative alla storia. Oooh, tesssoro!: Trova la tua prima arma leggendaria.

La seconda parte dei trofei di bronzo | Dead Island 2: svelata la lista trofei completa!

Terminiamo le statuette di bronzo con la seconda metà:

Zombologia : Sblocca tutti i tipi di zombi nella Zompedia.

: Sblocca tutti i tipi di zombi nella Zompedia. Distillato di umanità : Equipaggia la tua prima scheda abilità Numen.

: Equipaggia la tua prima scheda abilità Numen. Schedario : Ottieni 30 schede abilità.

: Ottieni 30 schede abilità. Mali estremi : Raggiungi il livello più alto di infezione da autofagia equipaggiando le abilità di autofagia.

: Raggiungi il livello più alto di infezione da autofagia equipaggiando le abilità di autofagia. Sfoga la rabbia : Uccidi 50 zombi con attacchi furiosi.

: Uccidi 50 zombi con attacchi furiosi. Questa è la mia arma : Potenzia al massimo un’arma superiore e personalizzala con una modifica o un vantaggio in ogni slot.

: Potenzia al massimo un’arma superiore e personalizzala con una modifica o un vantaggio in ogni slot. Non è la mia vera forma : Ammazza un Mutante prima che si trasformi.

: Ammazza un Mutante prima che si trasformi. Materiali pericolosi : Uccidi 100 zombi usando danni caustici, da fuoco o da shock.

: Uccidi 100 zombi usando danni caustici, da fuoco o da shock. Chirurgia sadica : Mutila 100 arti.

: Mutila 100 arti. Squadra ammazzazombi : Completa 5 missioni qualsiasi in cooperativa.

: Completa 5 missioni qualsiasi in cooperativa. Io sono la risurrezione : Rianima altri ammazzazombi 5 volte.

: Rianima altri ammazzazombi 5 volte. Colpo di grazia : Uccidi 25 zombi usando le mosse finali.

: Uccidi 25 zombi usando le mosse finali. Vantaggi del lavoro : Completa 5 sfide dei progetti.

: Completa 5 sfide dei progetti. Bonk! : Lancia un’arma da mischia e colpisci uno zombi da oltre 35 metri di distanza.

: Lancia un’arma da mischia e colpisci uno zombi da oltre 35 metri di distanza. Predatore alfa : Abbatti 10 varianti alfa.

: Abbatti 10 varianti alfa. Ho un esercito di zombi, sono intoccabile: Esegui 25 mosse difensive perfette.

I trofei d’argento | Dead Island 2: svelata la lista trofei completa!

Proseguiamo con i trofei d’argento:

Stella nascente : Completa 20 missioni non relative alla storia.

: Completa 20 missioni non relative alla storia. Safari : Completa il primo livello di ogni sfida zombi.

: Completa il primo livello di ogni sfida zombi. La morte è bella perché è varia : Completa il primo livello di ogni sfida con le armi.

: Completa il primo livello di ogni sfida con le armi. Mania zombicida : Completa il primo livello di ogni sfida di combattimento.

: Completa il primo livello di ogni sfida di combattimento. Abilità di sopravvivenza : Completa il primo livello di ogni sfida superstite.

: Completa il primo livello di ogni sfida superstite. Ricco buffet : Completa il primo livello di ogni sfida di esplorazione.

: Completa il primo livello di ogni sfida di esplorazione. Ferri del mestiere : Completa 5 missioni Chi l’ha visto per armi smarrite.

: Completa 5 missioni Chi l’ha visto per armi smarrite. Che fine ha fatto? : Completa 9 missioni Chi l’ha visto per persone smarrite.

: Completa 9 missioni Chi l’ha visto per persone smarrite. Portachiavi gigante : Apri 10 cassette.

: Apri 10 cassette. Topo di biblioteca: Raccogli 50 diari.

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Dead Island 2: svelata la lista trofei completa!

Ci avviciniamo alla fine con i tre trofei d’oro:

La nostra vera natura : Rinuncia alla possibilità di recuperare la tua umanità.

: Rinuncia alla possibilità di recuperare la tua umanità. Pezzo grosso di L.A. : Completa 40 missioni non relative alla storia.

: Completa 40 missioni non relative alla storia. Altezza massima: Raggiungi il livello 30.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Dead Island 2!

Who Do You Voodoo?: Colleziona tutti i trofei di Dead Island 2!

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di Dead Island 2. Fateci sapere se acquisterete il titolo di Dambuster Studios qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!