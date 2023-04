Louis Leterrier sarà il regista di Fast and Furious 11

Il regista Louis Leterrier, dopo il decimo film della saga, tornerà alla regia anche di Fast and Furious 11, l’ultimo capitolo della storia di Dominic Toretto

Il prossimo Fast anda Furious sarà l’undicesimo anche l’ultimo capitolo della longeva saga con protagonista Vin Diesel nei panni di Dominic Toretto. In attesa di ulteriori dettagli sull’uscita e sulla trama sappiamo chi ci sarà dietro la macchina da presa. Il regista di Fast and Furious 11, come del precedente capitolo della saga action, sarà Louis Leterrier. Con questo si dovrebbe concludere la storia di Dominic Toretto.

La notizia del suo coinvolgimento anche nell’undicesimo capitolo arriva a meno di un mese dal debutto nelle sale di Fast X. Louis Leterrier aveva sostituito Justin Lin alla regia della fortunata saga che vede protagonisti Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Ludacris, Tyrese Gibson, e Charlize Theron.

Louis Leterrier alla regia di Fast and Furious 11

Peter Cramer, presidente di Universal Pictures, casa produttrice della saga che ha attualmente incassato oltre 6 miliardi di dollari in tutto il mondo e ha dato vita anche a spinoff, giochi, videogame, serie animate e molto altro, ha dichiarato:

Louis si è unito al team di Fast & Furious senza problemi, con un’innata comprensione del franchise che è più forte che mai dopo due decenni. Con la sua guida, Fast X è diventato un thriller ad alta intensità con tutta l’azione spettacolare, emozioni e svolte che i fan si aspettano e ancora di più. Siamo elettrizzati che continuerà a compiere le sue magie nella sedia del regista.

Fast and Furious 11 vedrà probabilmente Dominic Toretto impegnato a proteggere la sua famiglia dalle malefatte di Cipher (Charlize Theron), che ha unito le forze a un nuovo temibile villain, Dante Reyes (Jason Momoa), figlio del signore della droga Hernan Reyes in cerca di vendetta dopo la morte del padre avvenuta in Fast & Furious 5. Rimanete sintonizzati sulle nostre pagine per scoprire ulteriori dettagli.

