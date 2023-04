Dead Island 2: leak degli obiettivi, il trofeo di platino richiede il co-op

Quando si dice “we are the champions”, perché “non c’è la ‘i’ di ‘io’ nel team”: il trofeo di platino di Dead Island 2 si prende in squadra

Sembrava ieri, eppure dopo tanti sospiri dei fan Dead Island 2 è una realtà tangibile: a due settimane dall’apparentemente irraggiungibile day one, sappiamo quali sono i prerequisiti per l’ambito trofeo di platino. Il gioco si preannuncia più lineare, ma la mancanza di un level design open world non vuol dire che i completisti ce la faranno da soli. Stando al leak dei trofei per la versione PlayStation, ora sappiamo che il co-op è richiesto per il completamento del gioco. Ebbene sì: a meno che il titolo non riceva un port per l’unica console rimasta priva di obiettivi, il 100% sul file di salvataggio è solo un numero.

Trofei di guerra (agli zombi): il trofeo di platino di Dead Island 2, due come il numero di giocatori

Considerazioni di platino a parte, il trofeo “Slayer Squad” di Dead Island 2 richiede di completare cinque quest in co-op. A fargli compagnia c’è “I Am the Resurrection”, per il quale dovremo dare cure ad altri sopravvissuti (o meglio, rimetterli a nuovo) per cinque volte. Nessuno dei due sembra particolarmente impegnativo, quindi possiamo supporre di poter dormire tra due guanciali. La lista trapelata fornisce inoltre un piccolo antipasto dei contenuti, quindi considerate questa la nostra allerta spoiler. Possiamo anticiparvi che, stando a “LA Influential”, ci sono almeno quaranta quest secondarie.

Allo stesso tempo, “Zombologist” conferma che dovremo completare un bestiario, nello specifico la Zompedia che cataloga ogni tipo di non morto. Inoltre possiamo aspettarci sfide per le varie armi, sfide delle planimetrie e sfide a tema zombi, mentre le quest ci richiederanno di trovare armi perse dai loro proprietari e persone svanite nel nulla. Ci attendono infine trenta carte abilità e venti diari, con un cap al livello raggiungibile fissato a quota 30. Si parlava di venti ore per concludere il gioco, e ora il numero ci sembra più attendibile. Il gioco uscirà il 21 aprile per Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, PS4, PS5 e PC.

