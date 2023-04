Dead Island 2: annunciati i requisiti della versione PC

Dambuster Studio ha pubblicato la lista dei requisiti minimi per la versione PC di Dead Island 2. La trovate in questo articolo

Dead Island 2 di Dambuster Studio uscirà la prossima settimana e finalmente sono stati rivelati i requisiti minimi e consigliati per la versione PC del gioco. Se avete a disposizione una GeForce GTX 1060 o una AMD Radeon RX 480, ci sono cattive notizie: il massimo che riuscirete a ottenere è un framerate di circa 30 FPS in Full HD. Vediamo tutti gli altri i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Dead Island 2: la lista completa dei requisiti minimi e consigliati della versione PC

Per quanto riguarda i requisiti minimi della versione PC di Dead Island 2, dovrete avere anche un Intel Core i7-7700HQ o un AMD FX-9590 e 10 GB di RAM, oltre alle schede grafiche specificate sopra (sempre per il 1080p a 30 FPS). I requisiti consigliati per ottenere 1080p/60 FPS includono un Intel Core i9-9900K o AMD Ryzen 5 5600X, 16 GB di RAM e una Radeon RX 6600 XT o una GeForce RTX 2070 Super.

Here's something you've been asking for – PC specs for Dead Island 2 & answers to most commonly asked questions: https://t.co/TLpAbhPiUT#DeadIsland #SeeYouInHELLA pic.twitter.com/qgdB2FQHPL — Dead Island (@deadislandgame) April 11, 2023

Per 1440p/60 FPS, sono necessari invece un Ryzen 7 7700X o un Core i5-12600KF, 16 GB di RAM e una Radeon RX 6750 XT o una GeForce RTX 3070. Infine, per 4K/60 FPS, occorre almeno un Ryzen 9 7900X o un Core i7-13700K con 16 GB di RAM e una Radeon RX 6950 XT o una GeForce RTX 3090. Inoltre, indipendentemente dall’hardware, sono necessari Windows 10 e 70 GB di spazio libero per l’installazione del gioco.

Dead Island 2 uscirà il 21 aprile per Xbox Series X/S, PS5, PC, Xbox One, PS4 e PC. In questo articolo vi abbiamo mostrato un trailer di gameplay esteso del gioco e qui trovate tutti i trofei che saranno disponibili.

