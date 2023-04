Scopriamo insieme, in questa veloce guida dedicata, come preparare tutte le ricette in Coffee Talk: alcune sono piuttosto semplici da intuire, per altre, invece, avrete bisogno di… ispirazione

Coffee Talk è una visual novel uscita nel gennaio del 2020 che abbiamo colpevolmente recuperato in ritardo e da cui siamo rimasti, altrettanto colpevolmente, piacevolmente ammaliati (qui la nostra recensione!). Il primo capitolo è disponibile su PC, PS4, Nintendo Switch e Xbox One, mentre è in arrivo un secondo capitolo, sottotitolato come Hibiscus & Butterfly, il prossimo 20 aprile, su PC e piattaforme Xbox (e sarà disponibile, al day one, anche su Game Pass). Se il compito principale del videogiocatore in Coffe Talk è ascoltare e vivere le storie che i protagonisti al di là del bancone ci propongono, quello del Barista è… fare il Barista.

Tutte le ricette di Coffee Talk!

Bisognerà quindi preparare una discreta quantità di ricette diverse, in Coffee Talk, per soddisfare il fine palato dei nostri avventori. Nel titolo di Toge Productions, studio di sviluppo indipendente dell’Indonesia, sono presenti una pletora di diverse tipologie di bevande, molte delle quali caratteristiche del paese. Scoprirle e ricrearle è, spesso, piuttosto semplice, ma a volte gli ingredienti non saranno così palesi e quindi… eccovi una lista di ricette. Purtroppo il titolo non è stato adattato in italiano e, per semplicità di fruizione, abbiamo deciso di lasciare le ricette in lingua inglese così come proposte dal gioco. Detto questo, iniziamo!

Coffee | Coffee Talk: la lista completa di tutte le ricette!

Iniziamo con tutte le ricette che potete creare utilizzando, come base, il caffè:

Black Lemon : Coffee, Coffee, Lemon

: Coffee, Coffee, Lemon Black Magic : Coffee, Mint, Honey

: Coffee, Mint, Honey Cafe Latte : Coffee, Milk, Milk

: Coffee, Milk, Milk Cappuccino : Coffee, Coffee, Milk

: Coffee, Coffee, Milk Espresso : Coffee, Coffee, Coffee

: Coffee, Coffee, Coffee Gingerbread Coffee : Coffee, Ginger, Cinammon

: Coffee, Ginger, Cinammon Ginger Latte : Coffee, Ginger, Milk

: Coffee, Ginger, Milk Jahe Tubruk : Coffee, Coffee, Ginger

: Coffee, Coffee, Ginger Sugar and Spice: Coffee, Honey, Cinammon

Tea | Coffee Talk: la lista completa di tutte le ricette!

Proseguiamo con le ricette con il tè:

Gala Had : Tea, Milk, Ginger (Cura per la furia di Gala)

: Tea, Milk, Ginger (Cura per la furia di Gala) Masala Chai : Tea, Ginger, Cinnamon

: Tea, Ginger, Cinnamon Midsummer Night’s Dream : Tea, Lemon, Honey

: Tea, Lemon, Honey Russian Tea : Tea, Lemon, Cinnamon

: Tea, Lemon, Cinnamon Shai Adeni : Tea, Milk, Cinnamon

: Tea, Milk, Cinnamon Teh Tarik: Tea, Tea, Milk

Green Tea | Coffee Talk: la lista completa di tutte le ricette!

Passiamo ora ad un altro tè, quello verde:

Cough Syrup : Green Tea, Lemon, Honey

: Green Tea, Lemon, Honey Green Tea Latte : Green Tea, Milk, Milk

: Green Tea, Milk, Milk Marrakech : Green Tea, Mint, Mint

: Green Tea, Mint, Mint Shin Genmaicha : Green Tea, Green Tea, Cinnamon

: Green Tea, Green Tea, Cinnamon The Grinch: Green Tea, Ginger, Cinnamon

Chocolate | Coffee Talk: la lista completa di tutte le ricette!

Per i più golosi, invece, qui di seguito trovate tutte le ricette da fare con la cioccolata:

Bitter Heart : Chocolate, Ginger, Cinnamon

: Chocolate, Ginger, Cinnamon Chocobee Miruku : Chocolate, Honey, Milk

: Chocolate, Honey, Milk Dark Chocolate : Chocolate, Chocolate, Chocolate

: Chocolate, Chocolate, Chocolate Spanish Sahara : Chocolate, Milk, Ginger

: Chocolate, Milk, Ginger Spiced Lady: Chocolate, Milk, Cinnamon

Milk | Coffee Talk: la lista completa di tutte le ricette!

Infine, terminiamo questa guida con tutte le ricette con la base al latte:

Bedchamber : Milk, Cinnamon, Honey

: Milk, Cinnamon, Honey Honey Milk : Milk, Honey, Milk

: Milk, Honey, Milk Le Menthol : Milk, Mint, Lemon

: Milk, Mint, Lemon Lemony Snippet : Milk, Honey, Lemon

: Milk, Honey, Lemon Milky Way : Milk, Honey, Mint

: Milk, Honey, Mint STMJ: Milk, Ginger, Honey

Buon divertimento!

Termina qui la lista completa di tutte le ricette disponibili in Coffee Talk. Fateci sapere che cosa ne pensate del titolo di Toge Productions qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!