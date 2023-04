GIGABYTE: in arrivo le Schede Grafiche della serie GeForce RTX 4070

GIGABYTE lancia le Schede Grafiche della serie GeForce RTX 4070. Il sistema di raffreddamento GIGABYTE WINDFORCE offre la migliore esperienza di gioco

GIGABYTE TECHNOLOGY Co. Ltd è produttore leader di hardware gaming premium. Ha lanciato oggi le schede grafiche della serie GeForce RTX 4070 basate sull’architettura NVIDIA ADA Lovelace. Con le soluzioni termiche GIGABYTE WINDFORCE, GIGABYTE fornisce cinque modelli di schede grafiche per GeForce RTX 4070 per soddisfare le diverse esigenze dei vari giocatori.

AORUS GeForce RTX 4070 MASTER 12G,

GeForce RTX 4070 AERO OC 12G,

La GeForce RTX 4070 GAMING OC 12G,

GeForce RTX 4070 EAGLE OC 12G

e la GeForce RTX 4070 WINDFORCE OC 12G.

Ogni modello di scheda grafica è perfettamente calibrato con prestazioni potenti e un’eccellente dissipazione del calore. Il tutto per offrire ai giocatori una scelta più diversificata per i loro requisiti e scenari di utilizzo. La GPU GeForce RTX 4070 include tutti i progressi dell’architettura NVIDIA Ada Lovelace. Compresi i nuovi standard di gioco come il rendering neurale DLSS 3 e le tecnologie di ray-tracing in tempo reale.

Dettagli sulle nuove Schede Grafiche della serie GeForce RTX 4070 di GIGABYTE

AORUS GeForce RTX 4070 MASTER 12G è la scheda grafica gaming di alto livello ricercata da giocatori e appassionati. L’AORUS è sempre un prodotto di grande impatto, dall’aspetto squisito e dalle prestazioni eccellenti, che è ciò su cui AORUS punta per gli utenti. La scheda grafica AORUS è dotata di nuove pale della ventola con uno speciale design della superficie. La ventola WINDFORCE Bionic Shark aumenta la pressione statica fino al 30%, riducendo allo stesso tempo il livello di rumore fino a 3dB. Il modulo dissipatore più grande con alette angolari crea una maggiore superficie e capacità di raffreddamento rispetto al passato. In combinazione con la camera di vapore a contatto diretto, i tubi di calore multipli e la presa d’aria di raffreddamento allargata sul retro, la scheda grafica AORUS assicura prestazioni termiche di altissimo livello, anche con carichi elevati.

Caratteristiche dell’AORUS GeForce RTX 4070 MASTER di GIGABYTE

AORUS presenta una versione aggiornata delle caratteristiche luci RGB a triplo anello, RGB Halo, leader dell’illuminazione RGB sul mercato per molti appassionati e fan di AORUS. Inoltre, la scheda grafica AORUS MASTER presenta un rivestimento PCB di livello aerospaziale. Un design Dual BIOS con modalità di funzionamento silenzioso e componenti certificati ULTRA DURABLE. Grazie all’eccellente design delle fasi di alimentazione e al preciso controllo dell’alimentazione, la scheda grafica presenta una temperatura dei componenti inferiore, meno rumore e meno interferenze di segnale. Inoltre, la piastra posteriore in metallo aggiornata presenta un design speciale per fornire una struttura più resistente che impedisce la flessione e la deformazione nell’uso a lungo termine. Grazie alla nuova staffa anti-cedimento, che eredita la stessa filosofia di progettazione della serie RTX 40 di fascia alta, la scheda grafica è in grado di evitare il cedimento del PCB fornendo un rinforzo ottimizzato e migliorando l’aspetto visivo complessivo.

GeForce RTX 4070 AERO OC 12G

La scheda grafica AERO OC, con il suo design bianco e argento, è popolare tra designer, professionisti, e utenti che preferiscono uno stile minimalista. Inoltre è particolarmente adatta ai sistemi PC con una combinazione di colori chiari e uno stile minimalista. Il logo sul lato della scheda grafica è stato realizzato con un materiale speciale in grado di mostrare un effetto arcobaleno. combinato anche con le luci RGB che rendono la scheda perfetta e accentuano la texture dell’intero aspetto. La scheda grafica AERO OC adotta il sistema di raffreddamento WINDFORCE, caratterizzato da tre ventole a pale uniche, rotazione alternata, ampia piastra di rame a contatto diretto con la GPU. Ed ancora: heat-pipes, ventole attive 3D, e raffreddamento “Screen Cooling” per massimizzare la dissipazione del calore.

Caratteristiche

Le ventole WINDFORCE utilizzano nano lubrificante al grafene, che estende la durata delle ventole di 2,1 volte, garantendo una durata quasi pari a quella del doppio cuscinetto a sfera e un funzionamento silenzioso. Lo switch dual BIOS integrato consente agli utenti di scegliere la modalità SILENT per un’esperienza più silenziosa senza la necessità di installare software. Le schede sono inoltre dotate di una piastra posteriore in metallo aggiornata per offrire una struttura più resistente, di un eccellente design delle fasi di alimentazione, e di componenti certificati ULTRA DURABLE.

GeForce RTX 4070 GAMING OC 12G di GIGABYTE

La scheda grafica GAMING OC, una classica e popolare scheda grafica di GIGABYTE, si concentra su prestazioni e stabilità. L’aspetto è quello di un design principale nero con elementi gaming, che la rende in grado di adattarsi a vari stili di PC Build. La scheda grafica GAMING OC adotta il sistema di raffreddamento WINDFORCE. Con tre ventole a pale uniche, rotazione alternata, una grande piastra di rame a contatto diretto con la GPU, heat-pipes, ventole attive 3D, e raffreddamento “Screen Cooling” per massimizzare la dissipazione del calore. GAMING OC include anche il nano lubrificante al grafene sulle ventole, dual BIOS integrato, piastra posteriore in metallo aggiornata, eccellente design delle fasi di alimentazione e componenti certificati ULTRA DURABLE. Inoltre, la scheda grafica GAMING OC eredita RGB Halo da AORUS e presenta luci RGB anche sul lato della scheda.

GeForce RTX 4070 EAGLE OC 12G

Le schede EAGLE OC incorporano alcuni elementi di design futuristici che conferiscono un’identità unica e personalizzata, come la grafica a tema cosmico, i simboli e le forme geometriche, tutti fortemente rappresentati all’esterno della scheda grafica. Le dimensioni della scheda hanno il vantaggio della compatibilità, che può essere applicata alla maggior parte dei case per PC. Inoltre, l’illuminazione RGB migliora l’estetica e rende la scheda più colorata. EAGLE OC utilizza il sistema di raffreddamento WINDFORCE. Sfrutta tre ventole a pale uniche, rotazione alternata, tubi di calore in rame composito con contatto diretto con la GPU, ventole attive 3D e design termico “Screen Cooling”. Il nano lubrificante al grafene sulle ventole, il dual BIOS integrato, la piastra posteriore in metallo aggiornata e i componenti certificati ULTRA DURABLE rendono le schede durature.

GeForce RTX 4070 WINDFORCE OC 12G

La scheda grafica WINDFORCE OC presenta un design semplice e standard, ma le prestazioni, il raffreddamento e la durata sono al di sopra del livello base. È destinata ai giocatori che desiderano il puro divertimento della GPU RTX 4070. Il sistema di raffreddamento WINDFORCE è dotato di tre ventole a pale uniche, rotazione alternata, tubi di calore in rame composito a contatto diretto con la GPU. Ed ancora, ventole attive 3D e raffreddamento “Screen Cooling”. La scheda grafica dispone anche di: nano lubrificante al grafene, piastra posteriore in metallo aggiornata, eccellente design dell’alimentazione e componenti certificati ULTRA DURABLE. Queste consentono alle schede di prolungare la durata e aumentare la stabilità.

Per offrire una migliore esperienza all’utente, le schede grafiche AORUS, GAMING OC e AERO OC offrono ai clienti una garanzia di 4 anni.

E voi ? Cosa ne pensate di queste nuove schede grafiche GeForce RTX 4070 di GIGABYTE ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).