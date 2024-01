Samsung Galaxy Book3 in offerta: ottimo per l’uso quotidiano

La serie Samsung Galaxy Book3 offre davvero tanto ad un prezzo conveniente sul sito di Unieuro. Andiamo a vedere i dettagli di questo laptop

Il Galaxy Book3 di Samsung è un laptop dal bell’aspetto e offre potenza sufficiente per diverse attività quotidiane, senza spendere una fortuna. È sottile senza sembrare inconsistente, ha una tastiera di dimensioni adeguate, che rende comoda la digitazione. La scocca non è in plastica, ma in metallo. Quindi, niente fastidiosi graffi. Da un lato c’è una coppia di porte USB C che possono essere utilizzate per l’alimentazione o il trasferimento dati, una porta USB A e una connessione HDMI. Dall’altro, c’è una seconda porta USB A, un jack per cuffie e uno slot microSD. Il laptop appare compatto con uno schermo da 15,6 pollici, che è Full HD anziché Amoled, ma si vede bene anche sotto la luce diretta del sole. La qualità della webcam, un ostacolo per molti laptop al giorno d’oggi, è leggermente sopra la media.

Clicca qui per maggiori informazioni!

Samsung Galaxy Book3: processone i5 e connessione Wi-Fi veloce

La tastiera del Samsung Galaxy Book3 è abbastanza grande da risultare comoda per la maggior parte degli utenti. L’inclusione del tastierino numerico rende più semplice l’utilizzo del laptop. La versione Core i5, top di gamma, consente di affrontare in tranquillità tutte le attività quotidiane. Inoltre, l’abbondanza di porte significa che non è necessario aggiungere un hub per estendere le connessioni. Per quanto riguarda la durata della batteria supera le cinque ore con una carica completa.

A differenza di altri modelli della stessa fascia, il modulo Wi-Fi Intel Wi-Fi 6 AX201 installato fa ottimamente il suo lavoro. Possiamo tranquillamente collocarlo in cima alla classifica delle prestazioni ed è ben al di sopra della media, poiché garantisce una comunicazione wireless veloce. L’alternativa cablata non è possibile a causa dell’assenza di una porta LAN. Il Samsung Galaxy Book3 è in offerta sul sito di Unieuro. Grazie allo sconto dell’11%, è possibile acquistarlo a 799,90 euro, anziché 899,90 euro.

Continua a leggere tuttotek.it per non perderti gli ultimi contenuti!