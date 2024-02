La gamma Samsung Galaxy S24 è ora accessibile a livello globale

La serie Samsung Galaxy S24 è stata ufficialmente lanciata a livello mondiale, suscitando un notevole interesse grazie alle sue innovative funzionalità basate su Galaxy AI

Dopo l’annuncio, le vendite in preordine della nuova serie hanno registrato un significativo aumento a due cifre rispetto al modello precedente. In particolare, il 65% dei consumatori ha optato per il modello premium Galaxy S24 Ultra, confermando il forte appeal della gamma più avanzata della serie.

Serie Samsung Galaxy S24: AI rivoluzionaria e colori esclusivi

Galaxy AI introduce innovazioni pratiche basate sull’Intelligenza Artificiale, trasformando il modo di comunicare, creare ed esplorare il mondo per gli utenti della serie Galaxy S24. Funzioni come la Traduzione Live e l’Assistente Chat consentono una comunicazione senza barriere, mentre Cerchia e cerca con Google definiscono un nuovo standard di ricerca. L’AI arricchisce virtualmente tutte le esperienze degli utenti di Galaxy S24.

Il nuovo ProVisual Engine, una suite di strumenti per la fotocamera alimentati dall’intelligenza artificiale, amplia la libertà creativa consentendo nuove funzionalità di zoom durante la cattura delle immagini e facilitando l’editing con l’assistenza dell’intelligenza artificiale generativa.

Samsung si impegna a rendere queste ultime innovazioni accessibili a un pubblico più ampio. Le opzioni linguistiche per le funzioni AI saranno ulteriormente ampliate, passando dalle attuali 13 lingue. La maggior parte delle esperienze Galaxy AI sarà estesa anche ai modelli precedenti attraverso aggiornamenti software, includendo le serie Galaxy S23, S23 FE, Z Fold5, Z Flip5 e Tab S9. Inoltre, per sottolineare l’impegno di Samsung per un ciclo di vita dei prodotti più lungo e affidabile, la serie Galaxy S24 garantisce sette generazioni di aggiornamenti del sistema operativo e sette anni di aggiornamenti di sicurezza.

A partire dal 31 gennaio, il Galaxy S24 Ultra, il Galaxy S24+ e il Galaxy S24 saranno ampiamente disponibili presso gli operatori e i rivenditori, oltre che su Samsung.com.

Il Galaxy S24 Ultra è disponibile nei colori Titanium Gray, Titanium Black, Titanium Violet e Titanium Yellow. Il Galaxy S24+ e il Galaxy S24 sono disponibili nei colori Onyx Black, Marble Gray, Cobalt Violet e Amber Yellow. Opzioni di colore esclusive saranno offerte su Samsung.com, come il Galaxy S24 Ultra in Titanium Blue, Titanium Orange e Titanium Green, e i Galaxy S24+ e Galaxy S24 in Sapphire Blue, Sandstone Orange e Jade Green.

