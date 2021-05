The Mandalorian senza casco e Grogu con i biscotti tra i nuovi Funko Pop

La line dei Funko Pop si arricchisce grazie alle nuove figure dedicate a The Mandalorian, la popolare serie TV basata sul franchise di Star Wars

Una nuova ondata di Funko Pop dedicati a Star Wars è pronta a tradurre in figure inedite gli appassionanti momenti finali della seconda stagione di The Mandalorian, la popolarissima serie TV dedicata al brand sci-fi disponibile in streaming su Disney Plus (di cui si attende la terza stagione). All’iconico ed imprescindibile Mando si andranno ad aggiungere anche nuovi personaggi, come Boba Fett, vestito nella sua armatura rovinata dalle condizioni metereologiche del pianeta Tatooine. Ma i due sono in ottima compagnia, come potete vedere nell’elenco che vi proponiamo nella news.

Arrivano i nuovi Funko Pop dedicati a The Mandalorian

Star Wars The Mandalorian, The Child with Cookie: una figure con protagonista il piccolo Grogu, intento a mangiare un dolcetto, proposta al prezzo di €11,95.

Star Wars The Mandalorian, The Mandalorian Holding The Child: una figure dedicata al Mandaloriano ed al piccolo Grogu, disponibile a €11,95.

Star Wars The Mandalorian, Ashoka with Lightsabers: la combattente armata di Spade Laser può essere vostra a €11,95.

Star Wars The Mandalorian, Boba Fett: il cacciatore di taglie rivestito dalla sua armatura è disponibile al prezzo di €11,95.

Star Wars The Mandalorian, Dark Trooper: per portare a casa la figure vi basterà spendere €11,95.

Star Wars The Mandalorian Bo-Katan: altra figure che potrete acquistare al prezzo di €11,95.

Questi sono alcuni dei modelli che vanno ad arricchire la linea Funko Pop!, e che potete acquistare tramite i link che vi abbiamo indicato in ciascun articolo.

Che cosa ne pensate della nuova linea? Acquisterete qualcosa? Noi siamo ansiosi di sapere le vostre impressioni, che vi invitiamo a condividere tramite la sezione dei commenti, presente come sempre qua su tuttoteK.