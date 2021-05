NVIDIA ha lavorato al nuovo aggiornamento 1.2 di NVIDIA Broadcast per trasformare qualsiasi stanza in uno studio professionale

Nvidia ha aggiornato e migliorato, in aggiunta a tutte le novità legate al lancio delle GPU per laptop GeForce RTX 3050 Ti e 3050, il servizio NVIDIA Broadcast, che raggiunge ora la versione 1.2 e che si prefigge l’obiettivo di incrementare notevolmente la qualità generale del servizio. Addirittura sostiene di trasformare qualsiasi stanza in uno studio professionale.

La NVIDIA Broadcast versione 1.2 include nuovi effetti di IA che migliorano la qualità del microfono e della webcam, oltre all’aggiunta di nuove funzionalità richieste dalla community dello streaming. I nuovi effetti includono la rimozione dell’eco della stanza e la rimozione del rumore nei video; inoltre, è stato rilasciato un aggiornamento della rimozione del rumore audio che elimina i suoni emessi dai gatti, dai cani e dagli insetti.

NVIDIA Broadcast 1.2: ecco tutte le novità legate alle GeForce RTX

NVIDIA Broadcast sfrutta principalmente l’Intelligenza Artificiale per migliorare la qualità di microfono, degli altoparlanti e della webcam. I possessori di GPU RTX possono applicare gli effetti di IA al proprio microfono, o a qualsiasi audio in arrivo, rimuovendo definitivamente il rumore indesiderato.

Le funzioni di IA migliorano anche la fotocamera; una di queste è il Background Removal, che rimuove gli sfondi disordinati dal feed della fotocamera; Auto Frame mantiene, invece, il soggetto centrato nella fotocamera, anche se quest’ultimo dovesse muoversi. Questi effetti vengono eseguiti in tempo reale utilizzando i Tensor Cores presenti sulle GPU GeForce RTX. È lo strumento perfetto per migliorare sia lo streaming dal vivo sia le videoconferenze.

Con l’obiettivo di migliorare l’esperienza in smart working delle persone costrette ad adottare questa modalità, NVIDIA ha sviluppato e ideato la nuova funzione Room Echo Removal che rimuove l’eco della voce negli ambienti che dispongono di una cattiva acustica. Oltre alla rimozione dell’eco ambientale, anche il fastidioso rumore nei video diventerà un ricordo del passato grazie alla funzionalità Video Noise Removal.

Le telecamere di bassa qualità spesso possono emettere dei “rumori”, esperienza che si può riscontrare sul feed video, soprattutto in situazioni di scarsa illuminazione. Questa è davvero una sfida complessa che richiederà del tempo per essere perfezionata, ma la funzione beta di Video Noise Removal è un ottimo primo passo, che aiuta a ridurre la staticità del video per offrire un’immagine più pulita. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.