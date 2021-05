Gears of War 3: online la build quasi funzionale per PS3

La versione preliminare di Gears of War per PS3 è ora disponibile online, ma non aspettatevi nulla di pienamente giocabile: i bug abbondano

Con la continua cornucopia di contenuti criptati che la combattuta causa tra Epic ed Apple sta scoperchiando, ora è la prima dei due a ricevere lo stesso trattamento con l’uscita della build di Gears of War 3 per PS3. In via del tutto teorica, chiunque abbia una versione modificata di PlayStation 3 può giocare con questa esclusiva per Xbox. In pratica, però, tra il gioco in sé ed ogni vostra possibilità di giocarlo si frappone ben più di un DVD vergine. Non solo vi servirebbe una console speciale, ma non avreste nemmeno tra le mani una versione del gioco tecnicamente stabile.

Il mio grosso grasso Gears of War su PS3

L’utente PixelButts di Twitter, nella sua attività di archivista digitale, ha celebrato il decimo anniversario della build di Gears of War 3 per PS3 rilasciando su internet la versione in suo possesso, che risale al 19 maggio 2011. La stampa estera ne ha parlato lo scorso maggio, quando è emersa per la prima volta l’esistenza di questa versione in un video dello stesso PixelButts, dove la beta è stata in funzione per oltre otto ore. Per giocare al titolo, però, è necessaria una PlayStation 3 per sviluppatori, comprensiva di più RAM. Non che questo, però, basti ad impedire ai bug di proliferare.

It’s the 10th anniversary of the Gears of War 3 PS3 data being built, so to celebrate I’m releasing it.

I no longer plan to release prototype game stuff after this, as this was the last one I was sitting on.https://t.co/Tg5TS1mzN2 — PixelButts (@PixelButts) May 19, 2021

Stando a PixelButts, inoltre, il popolare emulatore RPCS3 non va oltre la sola schermata del titolo. Le cose in futuro potrebbero anche migliorare, ma per ora vi evitiamo volentieri una perdita di tempo. Quando l’archivista ha mostrato il video lo scorso maggio, in molti si sono chiesti se la conversione fosse nata da un port. Per una volta, è stata Epic a dover intervenire parlando di una fase di testing interno. Il progetto è infatti nato per mettere alla prova il funzionamento di Unreal Engine 3 sull’hardware di Sony, generando così la vista surreale di Marcus Fenix su PlayStation 3.

