Panda elettrica: l’uscita è rimandata dopo il 2030

Di recente stavano girando alcuni rumor sul fatto che Stellantis avesse intenzione di abbandonare l’Italia. Per rispondere a questi rumor è intervenuto l’amministratore delegato di Stellantis in persona, ovvero Carlos Tavares. L’amministratore ha infatti smentito questi rumor, rispondendo che anzi, Stellantis vuole puntare molto sull’Italia. Non è di certo una cosa di cui essere sorpresi, dopotutto i clienti italiani di Stellantis sono centinaia di migliaia e abbandonare uno dei paesi più fedeli sarebbe una mossa davvero pessima. Basti pensare proprio alla Panda, che tra le altre cose continua a pubblicare nuovi modelli, come la nuovissima Pandina, chiamata così per distinguersi dagli altri modelli più grandi. Ma non è tutto qui, infatti consideriamo lo stabilimento di Pomigliano d’Arco, che è uno dei punti saldi di Stellantis proprio per la produzione di modelli di Panda.

Per l’uscita della Panda elettrica l’attesa è ancora lunga: ancora spazio al motore endotermico

Proprio considerando lo stabilimento di Pomigliano d’Arco, ricordiamo che grazie al team sono riusciti a vendere circa 30.000 esemplari di Panda. Questa è una prova più che schiacciante del fatto che gli italiani siano ancora molto affezionati al marchio. Tuttavia per la Panda elettrica dovremo aspettare ancora un po’ di anni. Se infatti inizialmente era previsto che le Panda a motore endotermico finissero di essere prodotte nel 2027, alla fine Stellantis ha deciso di posticipare la fine della produzione al 2030. Hanno preso questa decisione proprio per permettere ai clienti di risparmiare ancora sulle spese del motore elettrico, che oggi non è ancora accessibile a tutti. Si aspetta, infatti, che la cosa diventi più agibile al pubblico per il 2030. Da allora la Panda sarà elettrica al 100%.

