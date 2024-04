Moto G64 5G: ufficiale con focus sull’intrattenimento

Con il nuovo Motorola Moto G64 5G l’intrattenimento e la migliore connettività sono a portata di mano, scopriamolo insieme

Motorola ha annunciato oggi l’arrivo di un nuovo smartphone di fascia media, il Moto G64 5G, che si concentra sull’intrattenimento e sulla connettività. Il dispositivo, disponibile inizialmente solo in India, debutterà il 16 aprile in occasione del lancio di Edge 50, quando sarà svelato anche il suo prezzo ufficiale.

Moto G64 5G: design e caratteristiche

Il Moto G64 5G presenta un design elegante e moderno con un corpo in plastica disponibile in tre colorazioni: Mint Green, Pearl Blue e Ice Lilac. Lo schermo FHD+ da 6,5 pollici offre un’esperienza visiva immersiva e nitida, interrotta solo da un piccolo foro centrale che ospita la fotocamera anteriore da 20MP.

Prestazioni e connettività

Sotto la scocca troviamo il processore MediaTek Dimensity 7025, che garantisce prestazioni affidabili e fluide per qualsiasi attività, dal gaming all’utilizzo quotidiano. Il supporto alle reti 5G permette di scaricare file, giocare online e guardare video in streaming ad alta velocità.

Moto G64 5G: fotocamere

Il comparto fotografico dello smartphone è composto da due fotocamere posteriori: una principale da 50MP e una ultra grandangolare da 8MP con funzionalità macro e profondità. La fotocamera principale cattura immagini nitide e dettagliate in qualsiasi condizione di luce, mentre la ultra grandangolare permette di immortalare paesaggi mozzafiato e scatti di gruppo.

Batteria e software

Il Moto G64 5G è alimentato da una batteria da 6.000mAh che garantisce un’autonomia di lunga durata, permettendoti di utilizzare il dispositivo per tutto il giorno senza doverti preoccupare di ricaricarlo. Il sistema operativo è Android 14, con la promessa di un aggiornamento ad Android 15 e 3 anni di patch di sicurezza.

Conclusioni

Si presenta dunque come un’opzione interessante nella fascia media del mercato, offrendo un buon equilibrio tra prestazioni, connettività, fotocamera e durata della batteria. Il prezzo non è ancora stato annunciato, ma ci aspettiamo che sia competitivo rispetto ad altri smartphone della stessa categoria. Il dispositivo sarà sicuramente apprezzato da chi cerca uno smartphone affidabile e versatile per l’intrattenimento e la connettività.

