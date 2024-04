Tartarughe Ninja: in lavorazione il nuovo film “The Last Ronin”

Violento e oscuro: il nuovo film “The Last Ronin” sulle Tartarughe Ninja promette di essere così grazie alla classificazione R della pellicola

Dopo anni di attesa, i fan delle Tartarughe Ninja possono finalmente rallegrarsi: il nuovo capitolo cinematografico, “The Last Ronin”, è ufficialmente in lavorazione. Questo film promette di essere un’esperienza senza precedenti, con la classificazione R che preannuncia un’avventura più matura e intensa. La Paramount Pictures ha confermato che il progetto sarà guidato da Tyler Burton Smith, noto per il suo lavoro in Boy Kills World e Child’s Play. La sceneggiatura adatterà il finale dei fumetti originali IDW, conosciuti per il loro tono oscuro e crudo. Walter Hamada, ex capo dei DC Studios, produce il film attraverso la sua compagnia, 18hz, che segnerà un nuovo capitolo nella saga delle tartarughe. Il film si inserisce nella tendenza attuale di rielaborare classici per bambini in chiave adulta, seguendo le orme di produzioni come Winnie the Pooh: Blood and Honey. Tuttavia, la differenza sostanziale sta nel fatto che l’oscurità è sempre stata parte integrante del DNA di questi quattro personaggi, fin dai tempi dei fumetti indipendenti in bianco e nero.

Tartarughe Ninja: ancora nessuna data di uscita per The Last Ronin

Pubblicato nel 2020, The Last Ronin presenta un mondo distopico dove l’ultimo sopravvissuto delle tartarughe affronta sfide inimmaginabili, ispirandosi a opere come God of War. Creato Kevin Eastman e Peter Laird, il fumetto ha riscosso un enorme successo, guadagnandosi il favore di una nuova generazione di fan e dando vita a un videogioco omonimo.

Mentre il franchise continua a prosperare con successi come Mutant Mayhem, il film The Last Ronin non ha ancora una data di uscita ufficiale. I fan, tuttavia, sono già in trepidante attesa di scoprire come questa storia epica verrà trasposta sul grande schermo. La promessa è che sarà il film più audace e violento delle Tartarughe Ninja fino ad oggi. Con una narrazione che si preannuncia intensa e carica di azione, The Last Ronin si appresta a diventare un punto di riferimento nel panorama cinematografico.

Continua a leggere tuttotek.it per non perderti gli ultimi contenuti dal mondo del cinema e delle serie TV, ma non solo. Segui tutti gli aggiornamenti!

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere?

Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 5,99 euro al mese su questa pagina.

Bonus: come avere un abbonamento alle piattaforme streaming e risparmiare

Esistono alcuni servizi che consentono di condividere l’account delle migliori piattaforme streaming (Netflix, Prime Video, Disney Plus, NOW TV, Paramount Plus, ecc.) con altre persone e duqnue di risparmiare sugli abbonamenti, parliamo di GamsGo, GoSplit o CooSub. Grazie a GamsGo, GoSplit e CooSub è possibile acquistare, ad un prezzo irrisorio, un abbonamento condiviso con altri utenti in maniera facile, veloce e sicura.