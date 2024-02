La nuova Fiat Panda ora si chiama Pandina

Arrivano importanti novità per il mondo dei motori, in particolare della Fiat, che ha deciso di cambiare il nome della nuova Fiat Panda in Pandina, segnando un cambiamento per l’azienda

Una delle aziende automobilistiche italiane più importanti del mondo, la FIAT, ha apportato un enorme cambiamento in azienda. In particolare ha deciso di cambiare il nome della nuova Fiat Panda e ha deciso di chiamarla Pandina. Ma le sorprese non finiscono qui, tra le novità del nuovo modello Fiat Panda, ci saranno grossi cambiamenti anche e soprattutto sul lato tecnologico. Questi cambiamenti permetteranno all’azienda di produrre il nuovo modello di Panda fino al 2026, quando finirà la produzione del nuovo modello nello stabilimento di Pomigliano D’Arco e che gli permetterà di avere una lunga vita. Il motore non dovrebbe cambiare e quindi sotto il cofano probabilmente troveremo ancora il propulsore 1.0 Hybrid da 70 CV. Il motivo per cui l’azienda ha deciso di cambiare il nome in Pandina è per differenziarla da un’un’altra nuova FIAT con dimensioni più grandi e che dovrebbe essere un SUV.

Cosa aspettarsi dalla nuova Fiat Panda

Se questa nuova Pandina sarà semplicemente un modello evoluto dell’attuale Fiat Panda, la nuova Panda (o Pandona per alcuni), sarà completamente diversa. Più grande dell’attuale modello, avrà una lunghezza di circa 4 metri, poggerà sulla piattaforma Smart Car del Gruppo Stellantis, la stessa utilizzata per la nuova Citroen e-C3. La nuova Panda ha una parentela con il modello francese, quindi, considerato questo, probabilmente avrà lo stesso powertrain. Dunque, è possibile che troveremo un motore elettrico da 83 kW (113 CV) alimentato da un batteria con celle LFP (litio-ferro-fosfato) da 44 kWh, per un’autonomia che dovrebbe essere superiore ai 300 km. Per parlare dei prezzi è ancora troppo presto, ma guardando il prezzi della e-C3 è possibile che la nuova Panda possa partire da poco più di 20 mila euro. Inoltre hanno confermato anche le versioni endotermiche, che lanceranno in un secondo momento.

Non ci resta che aspettare per vedere cos’ha in serbo per noi la Fiat. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro.