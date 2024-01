Nuova Mercedes CLA AMG: ecco le foto spia dei test invernali

Ecco alcuni scatti e inediti dettagli della futura Mercedes CLA AMG, prima vettura della stella a tre punte a nascere sulla inedita piattaforma MMA: vediamo di cosa si tratta!

Nonostante la carrozzeria, ancora completamente camuffata, è già evidente la grinta della nuova Mercedes CLA AMG. Un carattere forte, che ritroviamo soprattutto nei dettagli sportivi come freni maggiorati e uno spoiler posteriore adeguato alle esigenze della vettura, prestazionale ma pur sempre di classe. Altri dettagli che colpiscono riguardano certe particolarità che rimandano alla presenza di una motorizzazione elettrica.

Il frontale infatti è caratterizzato da una presa d’aria chiusa, quindi solo estetica, e si nota l’assenza dei tipici terminali di scarico sportivi di tradizione Mercedes AMG. Curioso, ma non esclusivo di questo modello, il disegno dell’impronta luminosa dei fari che richiama la sagoma della stella Mercedes. E’ evidente inoltre come tutte e quattro le ruote contribuiscano a sollevare il manto nevoso, rivelando la presenza della trazione integrale, molto probabilmente gestita da due motori.

Mercedes CLA AMG: rigidi collaudi in Svezia

La nuova creatura di Mercedes, firmata AMG, è attualmente sottoposta a rigidi test in Svezia, e difficilmente verranno svelati altri particolari tecnici o estetici prima del previsto. Possiamo comunque ipotizzare una stretta correlazione al prototipo Mercedes già presentato al IAA Mobility 2023 di Monaco, da cui la vettura riprenderà molto probabilmente diversi contenuti. Ovviamente sarà riposta grande attenzione sia alle doti dinamiche che ai dettagli costruttivi, come nella migliore tradizione della casa.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, al momento sembra che saranno rese disponibili anche varianti endotermiche, nonostante l’attenzione si focalizzerà principalmente sulla tecnologia elettrica. Non vi sono ancora indicazioni chiare sulle prestazioni delle diverse motorizzazioni, ma è decisamente probabile che la Mercedes CLA AMG elettrica sarà proposta in variante a motore singolo o doppio, con una potenza presunta di 175 kW per singola unità.

Le batterie proposte per i diversi allestimenti dovrebbero essere di due tipologie: sia con celle LFP (litio-ferro-fosfato), che con anodi all’ossido di silicio. Entrambe le configurazioni permettono di ottimizzare tempi di ricarica e quantità di energia immagazzinata. La nuova piattaforma MMA (Mercedes Modular Architecture), predisposta per la tecnologia a 800V non potrà che incrementare le performance della vettura a 360 gradi. Le aspettative del pubblico sono di conseguenza estremamente elevate e la curiosità è molta: noi di tuttotek torneremo sicuramente a parlarne, con nuovi inediti dettagli!

Per rimanere sempre aggiornati sulle ultime novità del mondo dei motori, continuate a seguire le pagine di tuttotek.