Mercedes 300 SL: cercasi piloti per la Mille Miglia 2024

Il dipartimento Mercedes-Benz Classic propone un’inedita formula, dedicata agli appassionati che desiderassero mettersi al volante della mitica Mercedes 300 SL ‘Gullwing’ lungo le strade della Mille Miglia 2024. Tuttavia il tempismo è fondamentale: i posti sono limitati!

Un’iniziativa decisamente peculiare, quella di Mercedes-Benz Classic, che permetterà a pochissimi fortunati di condurre la mitica ‘Gullwing’ lungo le strade della gara più bella dal mondo. La Casa della stella a tre punte offrirà l’incredibile opportunità di godersi uno dei suoi bolidi d’altri tempi durante tutta la durata della manifestazione con una inedita formula, comprendente tutto quello di cui i piloti d’eccezione potranno aver bisogno lungo il percorso.

Ovviamente non si tratta di un’esperienza alla portata di tutti ed oltre ad un importante costo di iscrizione sono richieste diverse caratteristiche idonee allo svolgimento della manifestazione in piena sicurezza, per sé stessi e per gli altri equipaggi.

Mercedes 300 SL alla Mille Miglia: Il prezzo da pagare per un sogno

Poter guidare una Mercedes 300 SL alla Mille Miglia è probabilmente il sogno di ogni appassionato di motori. Purtroppo per quasi tutti continuerà a rimanere tale: la quota di iscrizione al progetto di Mercedes-Benz Classic è di 150.000 euro, incluse tasse.

Chi potrà regalarsi questa indimenticabile esperienza avrà a disposizione, oltre ad una delle tre ‘Gullwing’ del museo, anche un copilota professionista, supporto organizzativo e un corso intensivo di preparazione a Stoccarda. Inutile dire che Mercedes si preoccuperà anche di garantire il più possibile un sereno svolgimento della gara, puntualmente assicurato da un veicolo di supporto tecnico al seguito.

Requisiti per partecipare

Chi intendesse partecipare a questo evento con la formula proposta da Mercedes dovrà dimostrare di avere determinati requisiti. Sono richiesti una regolare patente di guida internazionale valida da almeno quattro anni, un’età compresa tra i 25 e gli 80 anni e un certificato medico di idoneità fisica. Oltre a ciò è necessario aver già superato in precedenza un controllo tecnico da parte di Mercedes-Benz Classic.

Le candidature, da presentare sul sito di Mercedes-Benz Classic, saranno valutate a partire dal 18 gennaio 2024 e sino al 15 febbraio. Chi non dovesse essere sorteggiato per questa avventura non disperi: la casa offre anche dei pacchetti di assistenza ai proprietari di Mercedes d’epoca, con un costo a partire da 15.000 euro.

Per tutti gli altri appassionati ricordiamo invece che la 42esima edizione della Mille Miglia si svolgerà dall’11 al 15 giugno 2024, attraversando sette regioni italiane: anche partecipare come spettatori è entusiasmante e, come da spirito della manifestazione, la Mille Miglia è fatta innanzitutto dal pubblico!

