La seconda stagione di House of the Dragon rilascia i primi trailer

House of the Dragon seconda stagione rilascia i primi trailer, divisi tra Squadra Verde e Squadra Nera, la serie tornerà il 16 giugno

HBO ha rilasciato ben due trailer per l’uscita della seconda stagione di House of the Dragon. I trailer rappresentano due squadre: Team Nero e Team Verde, perciò gli spettatori vengono incoraggiati a schierarsi da una delle parti prima dell’uscita degli episodi il 16 giugno.

Team Nero

Il trailer relativo al Team Nero mostra il consiglio combattere per la Regina Rhaenyra di Emma D’Arcy che intende rivendicare il suo “legittimo” posto sul Trono di Spade. Rhenyra è determinata a combattere e vincere la guerra, con la minaccia di una guerra totale se le condizioni della casata non verranno accettate.

Team Verde

Intanto il trailer del Team Verde offre, invece, una prospettiva diversa. Alicent di Olivia Cooke e l’equipaggio di Approdo del Re pianificano di mantenere l’Aegon II di Tom Glynn-Carney sul trono, con la violenza come unica strada per la vittoria. Alicent intende seguire la volontà di Viserys che aveva indicato Aegon come suo successore.

House of the Dragon seconda stagione, in arrivo la Danza dei Draghi

Le due anteprime riportano lo stesso messaggio dei poster che sono stati rilasciati di recente. Essi mostrano i giocatori chiave di entrambe le parti che avvertono gli spettatori che tutti dovranno scegliere da che parte schierarsi. È l’anteprima della Danza dei Draghi. La seconda stagione sarà composta da otto episodi, quindi sarà più breve della precedente, ma Martin ha dichiarato che la serie avrà bisogno di almeno quattro stagioni per rendere giustizia al libro Fuoco e Sangue.

