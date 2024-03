Polestar 3 riduce la sua impronta di carbonio: ecco tutti i dettagli!

Polestar 3 riduce la sua impronta di carbonio a 24,7 tCO2e mediante la diminuzione delle emissioni legate all’alluminio e alle batterie

Polestar produce auto elettriche di alta gamma che combinano design minimalista, tecnologia innovativa e soluzioni sostenibili, rendendole la scelta ideale e distintiva per chi cerca prestazioni ecosostenibili. Il risultato di questo impegno è una impronta di carbonio totale dall’inizio alla fine del ciclo di produzione di Polestar 3, primo SUV elettrico ad alte prestazioni di Polestar, inferiore a quella della più compatta Polestar 2, introdotta sul mercato nel 2020, con 24,7 tCO2e contro 26,1 tCO2e. Ciò dimostra che anche per i SUV di grandi dimensioni è possibile adottare misure per ridurre il loro impatto sul clima.

La maggior parte delle emissioni di gas serra (GHG) derivano dall’estrazione e dalla lavorazione di vari materiali, con tre componenti – alluminio, acciaio e batterie. Il rapporto di Valutazione del Ciclo di Vita (LCA) per Polestar 3 mostra che la produzione e la raffinazione dei materiali contribuiscono al 68% dell’impronta di carbonio dall’inizio alla fine del ciclo di produzione, di cui l’alluminio rappresenta il 24%, il ferro e l’acciaio il 17% e la produzione dei moduli delle batterie il 24%.

Polestar mira a implementare soluzioni esistenti, promuovere soluzioni emergenti e affrontare attivamente ciò che attualmente è considerato irrisolvibile. Le soluzioni disponibili possono riguardare l’acquisto di alluminio prodotto con energia elettrica rinnovabile mentre le soluzioni emergenti possono prevedere l’utilizzo di acciaio prodotto con energia rinnovabile e soluzioni completamente nuove possono riguardare l’elettronica, gli pneumatici e le termoplastiche.

L’approccio per raggiungere l’ambizioso obiettivo sul ciclo di produzione per Polestar 3 ha tratto insegnamento dalle riduzioni dell’impronta di carbonio di Polestar 2. Di conseguenza, l’81% della produzione totale di massa di alluminio di Polestar 3, la produzione di moduli di batterie agli ioni di litio e la produzione di materiali anodici e catodici utilizzano il 100% di elettricità rinnovabile. In questo modo sono state eliminate 8,5 tCO2e.

Polestar 3: la riduzione dell’impronta di carbonio passa da diverse parti del mondo

Inizialmente prodotta nello stabilimento Volvo Cars di Chengdu, in Cina, la produzione sarà avviata anche nella Carolina del Sud, negli Stati Uniti, a metà del 2024. Entrambi gli impianti di produzione utilizzano energia elettrica rinnovabile al 100%. Per le auto prodotte in questo stabilimento verrà prodotta una LCA separata.

Fredrika Klarén, responsabile della sostenibilità di Polestar, ha dichiarato:

La maggior parte delle emissioni di gas serra di un veicolo deriva dall’estrazione e dalla lavorazione dei materiali. Mentre acceleriamo l’adozione delle auto elettriche, possiamo fare molto per ridurre le emissioni legate alla loro produzione e rafforzare il ruolo delle innovazioni e delle auto elettriche come soluzione per il clima, Polestar 3 ne è una testimonianza.

Il rapporto LCA offre una trasparenza completa sull’impatto ambientale dell’auto. LCA è stato calcolato utilizzando tre diversi tipi di energia elettrica e una percorrenza di 200.000 km nell’arco del ciclo di vita. La metodologia per valutare la fase di utilizzo dell’elettricità è stata aggiornata e ora include scenari più realistici dell’AIE (Agenzia Internazionale per l’Energia) che tengono conto di quote maggiori di energie rinnovabili, sottolineando il loro potenziale di riduzione delle emissioni dell’auto durante la fase di utilizzo.

Per la prima volta in un LCA di Polestar, la manutenzione del veicolo è inclusa nei calcoli. L’impronta di carbonio dell’intero ciclo di vita dell’auto varia tra 28,5 e 44,5 tCO2e, a seconda dell’elettricità utilizzata per caricare il veicolo durante il ciclo di vita. Per ulteriori novità dal mondo dei motori e non solo continuate a sintonizzarvi su tuttotek.it.