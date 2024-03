Alien: Romulus, ecco il primo teaser trailer ufficiale

La saga di Alien si arricchisce di questo nuovo capitolo, che vedremo dal 14 agosto 2024: ecco il teaser trailer di Alien: Romulus

È arrivato il teaser trailer di Alien: Romulus, nuovo capitolo della saga iniziata nell’ormai lontanissimo 1979. Il film un uscita si colloca tra i primi due capitoli tornando allo spirito originale del franchise e fungerà da nuovo capitolo nella mitica saga horror sci-fi inaugurata da Ridley Scott. Il regista del primissimo film e anche dei capitoli più recenti (Prometheus e Alien: Covenant), torna qui in veste di produttore, mentre la regia è affidata a Fede Álvarez, filmmaker specializzato in pellicole del terrore, avendo già firmato titoli come La casa e Man in the Dark. Qui sarà in veste anche di sceneggiatore, assieme al suo assiduo collaboratore Rodo Sayagues.

Il regista-sceneggiatore ha già dichiarato che il suo Romulus, settimo film di questo franchise (nono se si includono anche i crossover Alien vs. Predator), sarà indipendente dalla linea temporale vista finora, anche se i fatti si collocheranno tra il primo Alien di Scott e il seguito Aliens firmato da James Cameron.

Il teaser trailer di Alien: Romulus

Come si vede dalla clip di anticipazione qui sopra, pare che la sua intenzione di rispettare gli albori della saga nello stile, nei toni e nell’estetica sia al momento ottimamente centrata. Anche la trama sa di origin story, con un gruppo di giovani colonizzatori dello spazio che, rovistando nelle profondità di una stazione spaziale abbandonata, si trova faccia a faccia con la forma di vita più terrificante dell’universo.

Nel cast di Alien: Romulus troviamo tra i protagonisti Cailee Spaeny, in un ruolo decisamente diverso da quello che l’ha resa nota al grande pubblico di recente, ovvero Priscilla. Accanto a lei ci saranno David Jonsson, Archie Renaux, Isabela Merced, Spike Fearn e Aileen Wu. L’uscita nelle sale italiane è prevista per il 14 agosto prossimo. Grande attesa, nel frattempo, anche per la serie tv di Noah Hawley sempre dedicata a Alien.

