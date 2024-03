Festa delle Offerte di Primavera di Amazon: incredibili occasioni da non farsi scappare

Festa delle Offerte di Primavera di Amazon: ecco tutte le offerte incredibili per celebrare al meglio l’arrivo della bella stagione

Amazon celebra l’arrivo della primavera con la Festa delle Offerte di Primavera, offrendo incredibili sconti e promozioni. Dal 20 al 25 marzo, gli acquirenti potranno approfittare di centinaia di migliaia di offerte su una vasta gamma di prodotti in tutte le categorie. I clienti possono visitare il sito www.amazon.it/springdealdays per scoprire tutte le offerte disponibili e i relativi risparmi.

Inoltre, i membri Prime avranno accesso esclusivo alle Offerte WOW! a tempo limitato su marchi rinomati, con nuove promozioni ogni giorno in tutte le categorie. Inoltre, potranno beneficiare di spedizioni veloci e gratuite su prodotti idonei.

Offerte di Primavera Amazon: i dettagli

Amazon ha annunciato la Festa delle Offerte di Primavera, un evento dedicato a grandi sconti per celebrare l’arrivo della bella stagione. Dal 20 al 25 marzo, i clienti potranno trovare centinaia di migliaia di prodotti in offerta, coprendo una vasta gamma di categorie tra cui elettronica, casa, giardino, giocattoli e molti altri. Grandi marchi come Puma, Geox, Arena, ghd, Samsung, Sony, e prodotti Made in Italy di aziende grandi e piccole saranno inclusi nelle promozioni.

Marco Ferrara, Responsabile Europeo del Programma Offerte di Amazon, ha dichiarato che l’azienda è lieta di offrire ai clienti la possibilità di risparmiare su una vasta gamma di prodotti in tutte le categorie durante la Festa delle Offerte di Primavera. Questo evento offre un’opportunità ulteriore per godere di prezzi convenienti e prepararsi alla primavera.

Durante la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, i clienti potranno trovare sconti su dispositivi Amazon come Echo Pop, Fire TV Stick 4K Max, Blink Outdoor 1-Cam e Ring Intercom. Inoltre, i clienti Prime nelle città di Milano, Roma, Bologna, Torino e zone limitrofe avranno sconti speciali sui prodotti alimentari e di uso quotidiano su Amazon Supermercato, oltre a ricevere sconti su Amazon Fresh. Anche i clienti Prime di Roma e Torino avranno sconti su Pam Panorama su Amazon.it per prodotti per la pulizia della casa. Durante l’evento, i clienti potranno risparmiare fino al 30% su prodotti di moda Amazon Fashion per uomo, donna e bambino di marchi come Tommy Hilfiger, Levi’s e Crocs.

Le offerte WOW!

Amazon offre anche suggerimenti utili per prepararsi alla Festa delle Offerte di Primavera. Come accedere alle Offerte WOW! a tempo limitato, seguire le 100 Offerte più interessanti, impostare notifiche personalizzate sulle offerte e creare una Lista dei desideri. I clienti Prime possono approfittare della consegna veloce e gratuita su milioni di prodotti, nonché della Consegna Oggi su una selezione di codici postali. Chi non è ancora cliente Prime può iscriversi e iniziare il periodo di uso gratuito su amazon.it/prime.

E voi? Cosa ne pensate di questa delle offerte di Primavera Amazon? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).