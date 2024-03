Google Pixel 8a: possibile batteria da 5000mAh

La batteria del nuovo Google Pixel 8a svela ulteriori dettagli in vista del lancio al prossimo Google I/O 2024

Manca poco più di un mese al Google I/O 2024, l’evento annuale in cui il colosso di Mountain View presenterà le sue ultime novità in fatto di tecnologia. Tra le attese c’è senza dubbio Google Pixel 8a, il nuovo smartphone di fascia media che si prepara a conquistare il mercato.

Google Pixel 8a: nuove informazioni dalla batteria

L’ultima anticipazione arriva dal database del Bureau of Indian Standards (BIS), dove è stata certificata la batteria di Pixel 8a. La sigla GVYZZ associata alla batteria conferma l’identità del dispositivo e la data di inclusione nel database, il 21 marzo 2024, suggerisce che il lancio è imminente.

Secondo i rumor, la batteria di Pixel 8a sfiorerà i 5.000 mAh, una capacità decisamente superiore a quella dei modelli precedenti e in grado di garantire un’autonomia di tutto rispetto. Un’ottima notizia per gli utenti che cercano uno smartphone affidabile e duraturo.

Caratteristiche tecniche

Oltre alla batteria, le indiscrezioni ci forniscono un quadro abbastanza completo delle caratteristiche di Pixel 8a. Ecco alcuni dettagli:

Display OLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz

Sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nel display

Processore Google Tensor G3 con GPU Mali-G715

con GPU Mali-G715 8 GB di RAM (LPDDR5X)

128 GB di memoria integrata (UFS 3.1)

Fotocamera principale con sensore Sony IMX787 da 64 megapixel

da 64 megapixel Sensore ultra grandangolare da 13 megapixel

Fotocamera frontale Sony IMX712 da 13 megapixel

Google Pixel 8a: presentazione ufficiale e data di uscita

Google Pixel 8a sarà molto probabilmente presentato il 14 maggio 2024, in occasione del Google I/O. L’uscita sul mercato è prevista per pochi giorni successivi. Con un prezzo competitivo e un hardware di tutto rispetto, Pixel 8a si candida come una scelta eccellente per chi desidera un dispositivo Google performante e affidabile senza spendere una fortuna.

