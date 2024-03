Joker: Folie À Deux, il sequel sarà un jukebox musical

Fonti vicine alla produzione dell’attesissimo Joker: Folie À Deux fanno sapere che il film di Todd Phillips sarà un jukebox musical

Nel sequel del film con Joaquin Phoenix ascolteremo una lunga lista di canzoni famosissime, proposte sotto forma di musical come in Moulin Rouge!

Dopo le reazioni entusiaste al test-screening di Joker: Folie à Deux, ecco un’altra indiscrezione sul sequel del thriller campione d’incassi diretto da Todd Phillips nel 2019. Nel film con Joaquin Phoenix e Lady Gaga la musica avrà un ruolo importantissimo e questo era già noto, ma quello che ancora non sapevamo è che la pellicola proporrà almeno 15 canzoni molto famose, re-interpretate per il film. Del resto, quando si ha a disposizione un’artista eccezionale come Lady Gaga, non ‘sfruttare’ a pieno le sue doti vocali sarebbe una vera eresia e, detto fatto, il lungometraggio sarà quasi un jukebox musical.

Joker: Folie À Deux sarà un jukebox musical

Pur non seguendo rigidamente i canoni del genere cinematografico, in Joker 2 Joaquin Phoenix e Lady Gaga eseguono canzoni in duetto, e alcune sono solo cantate da lei. Le canzoni saranno un mix di brani vecchi e nuovi, ad esempio una delle canzoni è That’s Entertainment, tratta dal musical del 1953 The Band Wagon. Potremmo ascoltare anche un paio di pezzi originali, che verranno aggiunti alla versione finale della pellicola. Il Premio Oscar Hildur Guðnadóttir, che ha conquistato la statuetta proprio grazie a Joker, è al lavoro sulle musiche originali.

In Joker: Folie à Deux, Joaquin Phoenix vestirà nuovamente i panni dello squilibrato cabarettista Arthur Fleck, già impersonato in Joker (2019). Un ruolo che, nel 2020, gli è valso il Premio Oscar come Migliore Attore Protagonista. Non è tutto: il film vinse il Leone d’Oro a Venezia 76, incassò oltre un miliardo e 74 milioni di dollari e conquistò 11 nomination agli Oscar. Il budget del secondo atto, secondo alcune fonti, ammonta a 200 milioni di dollari. Nel sequel, la talentuosa popstar Lady Gaga presta il volto a Harley Quinn. Nel cast di Joker: Folie à Deux, ci sono anche Catherine Keener, Brendan Gleeson, Jacob Lofland e Harry Lawtey in ruoli non rivelati. Tornerà Zazie Beetz nei panni di Sophie Dumond. La storia, ambientata all’Arkham Asylum, sarà narrata dal punto di vista di Harley Quinn e ruoterà intorno alle sessioni di musicoterapia. La colonna sonora sarà fortemente ispirata a musical di Liza Minelli come Cabaret, New York, New York e That’s Entertainment. La data di uscita nelle sale è prevista per il 4 ottobre negli Stati Uniti.

