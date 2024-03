Grand Theft Auto 6: posticipato al 2026 secondo un rumor

Speravamo che fosse il titolo a finire per 6, non l’anno di uscita: potremmo non vedere Grand Theft Auto VI prima del 2026, stando ai rumor

La situazione di Grand Theft Auto 6 è comprensibilmente monitorata con estrema attenzione dalla stampa di settore: tenendo a mente che sempre di rumor andiamo a parlare in casi come questo, va detto che la scena speculativa di GTA VI verte sul possibile posticipo al 2026. In seguito all’atteso annuncio ufficiale del gioco risalente allo scorso dicembre, per il titolo si è sempre parlato di 2025 come possibile finestra di uscita. Tuttavia, se le cose cambiassero, per Rockstar Games non sarebbe la prima volta. Il team di sviluppo ha recentemente silurato ogni possibilità di smart working per i suoi dipendenti, richiedendo la presenza in ufficio per cinque giorni alla settimana. Il motivo, pare, è da imputare alle preoccupazioni sulla sicurezza.

Grand Theft Auto 6 Could be Delayed to 2026 – Rumour https://t.co/hNzosEEYzx pic.twitter.com/uqQWxWlEDD — GamingBolt (@GamingBoltTweet) March 24, 2024

Grand Theft Auto 6 fa rima con 2026

A quanto pare, la produzione di Grand Theft Auto 6 sta “arrancando”, e sebbene l’inizio del prossimo anno sia tuttora il traguardo internamente prefissato da Rockstar Games è possibile che un posticipo fino al tardo 2025 sia inevitabile, per non parlare di un ritardo netto fino al 2026. Lo scorso mese, Take-Two Interactive ha rilasciato i suoi introiti per l’anno fiscale 2024-2025, alzando i veli sul prossimo aprile come primo mese papabile. Altrove, a proposito, sta circolando un altro rumor sulle presunte prestazioni del gioco. Parrebbe infatti che PS5 Pro, console attualmente a sua volta oggetto di indiscrezioni non ufficiali, debba accontentarsi dei 30 frame al secondo per il nuovo titolo di Rockstar.

Ora sta a voi dirci la vostra: quanto di vero ci sarà in queste voci? E quanto ci vorrà per scoprirlo?