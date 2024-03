Huawei Nova 12 SE: un concentrato di stile!

Presentato ufficialmente il nuovo Huawei Nova 12 SE, l’ultimo medio gamma dell’azienda cinese, scopriamolo insieme!

Il nuovo Huawei Nova 12 SE si presenta come un vero gioiello di design, perfetto per chi desidera un dispositivo elegante e performante. Con un corpo sottile e leggero, realizzato con materiali di alta qualità, il Nova 12 SE offre un’esperienza di utilizzo confortevole e sicura. Lo schermo OLED FullView da 6,67 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento a 90 Hz garantisce immagini vivide e fluide, perfette per guardare film, giocare o navigare sul web.

Prestazioni da urlo

Il cuore pulsante del Nova 12 SE è il potente SoC Qualcomm Snapdragon 680, abbinato a una GPU Adreno 610 e a 256 GB di memoria interna. Questa combinazione assicura fluidità e reattività in ogni situazione, che si tratti di giocare a titoli impegnativi o di gestire più applicazioni contemporaneamente.

Fotocamera eccezionale

Il comparto fotografico è uno dei punti di forza del Nova 12 SE. La tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 108 MP, obiettivo ultra grandangolare da 8 MP e fotocamera macro da 2 MP permette di catturare immagini di altissima qualità in qualsiasi condizione di luce. La fotocamera selfie da 32 MP, ottimizzata per i ritratti, consente di realizzare selfie perfetti da condividere sui social media.

Batteria a lunga durata e ricarica superveloce

Il dispositivo è dotato di una batteria da 4500 mAh che garantisce un’autonomia di tutto rispetto. Grazie alla tecnologia di ricarica SuperCharge Turbo 2.0 da 66 W, è possibile ricaricare la batteria da 0 al 100% in soli 32 minuti, un vero toccasana per chi è sempre in movimento.

Connettività avanzata e sicurezza garantita

Nova 12 SE offre una connettività completa, con supporto per dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5, NFC e GPS. Il sensore di impronte digitali integrato nel display garantisce un accesso sicuro e rapido al dispositivo. Lo smartphone è disponibile in tre colorazioni eleganti: bianco, nero e verde. Il dispositivo arriva con l’interfaccia EMUI 14 che offre un’esperienza utente fluida e personalizzabile.

Comprerete il nuovo dispositivo di Huawei? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invitiamo poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna novità sul mondo tech.