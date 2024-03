Il ritiro di Verstappen al GP di Melbourne: problema dell’idraulica?

Si è tenuto qualche giorno fa il GP di Melbourne, nel quale Max Verstappen ha fatto ritiro a causa di problemi incontrati nel freno della RB20. Si pensa che i problemi siano legati all’idraulica

Grandi emozioni nel GP di Melbourne, dove purtroppo abbiamo visto il ritiro dalla gara di Max Verstappen. Il giovane pilota ha dovuto, a causa di forze maggiori, ritirarsi dal Gran Campionato di Melbourne, in Australia. Finora il pilota ha messo in mostra delle manovre impeccabili, nonostante negli ultimi campionati avesse già riscontrato dei seri problemi sulla RB20, monoposto alla quale il direttore tecnico Adrian Newey aveva anche lavorato per rimediare a tutti i problemi a essa legati, eppure questo non è bastato. Durante la gara, infatti, purtroppo Verstappen si è ritrovato dalla pole position a ritrovarsi in un incendio dell’auto. Come abbiamo già accennato, c’erano già dei problemi nella monoposto legati al freno posteriore destro e farlo lavorare troppo l’ha portato a bruciare.

Problemi al freno hanno spinto Verstappen al ritiro dal GP di Melbourne

Max Verstappen ha rilasciato un’intervista a Sky, rivelando che il freno posteriore destro era sempre attivato. Il continuo lavoro del freno posteriore destro ha ovviamente portato ad un sovraccarico di energie che ha portato la parte posteriore della monoposto a bruciare. Le pastiglie del freno non tornano perfettamente a riposo, mentre la pinza continua a esercitare pressione a premere contro il disco. Era inevitabile che questo portasse ad un incidente. La Red Bull aveva anche usato la componentistica Brembo, ma la pista più plausibile sul come sia potuto verificarsi questo incidente sta nell’impianto idraulico posteriore destro della vettura, che trasferisce la pressione dall’attuatore freno fino alla pinza, premendo le pastiglie contro il disco. Le indagini sono ancora in corso e si aspetta una conferma, ma per ora questa ipotesi sembra essere quella più plausibile.

Voi che ne pensate? Red Bull riuscirà a risolvere questi problemi? Sarebbe un gran peccato se Max Verstappen fermasse il suo giro di vittorie proprio ora, anche se questo ha giocato a favore di Carlos Sainz.