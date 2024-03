Android 15: la seconda Developer Preview svela nuove funzionalità

Android 15 “Vanilla Ice Cream” arriva alla sua seconda Developer Preview, portando con sé il supporto alle reti satellitari

Mentre l’attesa per la prima versione beta cresce, Google rilascia la seconda Developer Preview di Android 15 “Vanilla Ice Cream”, a poco più di un mese dalla prima.

Android 15: connettività satellitare, una nuova frontiera

Questa build introduce una funzionalità rivoluzionaria: il supporto alla connettività satellitare. L’interfaccia utente è stata progettata per un’esperienza coerente e nuove API permettono alle app di sfruttare questa tecnologia. La messaggistica SMS/MMS e RCS sono precaricate per la connettività satellitare, aprendo la strada a un futuro che va oltre l’emergenza.

Nuove esperienze per dispositivi pieghevoli e non solo

Android 15 ottimizza l’utilizzo delle app sugli schermi flessibili dei dispositivi pieghevoli. Inoltre, offre agli sviluppatori la possibilità di:

Rilevare la registrazione dello schermo per proteggere dati sensibili

Controllare l’headroom HDR per un bilanciamento ottimale di contenuti SDR e HDR

Android 15: migliore gestione del volume e archiviazione delle app

Android 15 introduce la condivisione audio e il supporto allo standard CTA-2075 per un’esperienza audio coerente. La gestione dell’archiviazione delle app è stata integrata nel sistema operativo, facilitando il ripristino e la pulizia di dati non necessari.

Sicurezza e innovazione a portata di mano

Nuove API permettono di “ascoltare” i lettori NFC per transazioni rapide e sicure. L’API PDFRenderer, ora un modulo Project Mainline, offre miglioramenti per la gestione dei file PDF.

Android 15: controllo personalizzato sulle notifiche

Android 15 offre più opzioni per le regole “Non disturbare“, con nuove funzionalità per:

Applicare trattamenti speciali a determinate regole

Identificare le modalità con icone intuitive

Definire condizioni di attivazione precise

Attivare effetti come scala di grigi, modalità notturna e oscuramento dello sfondo

Nuove API per la gestione di risorse e dati

Un nuovo tipo di servizio mediaProcessing Foreground permette operazioni complesse sui file multimediali. Informazioni più precise sulle dimensioni delle app aiutano gli sviluppatori a ottimizzare l’utilizzo dello spazio.

