Super Smash Bros Ultimate: evento per Princess Peach Showtime e Mario Wonder

Salgono sul palcoscenico gli Spiriti di Super Mario Bros Wonder e Princess Peach Showtime, per un gran finale davvero “Ultimate” su Smash

Non avete letto male: in occasione del lancio odierno di Princess Peach Showtime, quest’ultimo e Super Mario Bros Wonder portano due Spiriti ciascuno nel colossale “album di figurine” di Smash Ultimate. L’ultima volta che abbiamo parlato del magnum opus di Masahiro Sakurai ci siamo dedicati ai Pokémon di Paldea, ma a quanto pare non sono loro a calare il sipario. Questo onore spetta infatti al Fiore Meraviglia, al Fiore Parlante e alla forma elefantina del baffone dalla sua ultima spettacolare avventura, nonché a Peach Spadaccina e alla sua forma base con tanto di Stella dall’ultima arrivata della Grande N. Andremo per ordine di difficoltà, perché ciascuna delle quattro classi avrà uno Spirito da affrontare. Partendo da…

Fiore Meraviglia e Fiore Parlante | Super Smash Bros Ultimate: gli Spiriti da Princess Peach Showtime e Mario Wonder

Partiamo dallo Spirito di Classe Principiante: torneremo a Princess Peach Showtime a breve, ma per ora vedremo come Smash Ultimate ha adattato il Fiore Meraviglia e il Fiore Parlante da Super Mario Bros Wonder. Si tratta di ventuno piccoli Kirby da malmenare: per la precisione, uno azzurro e venti gialli. Come potete immaginare, questi ultimi si limiteranno alle provocazioni, lasciandovi il compito di occuparvi di quello azzurro, l’unico da dover davvero sconfiggere per vincere. Lo Skull Kid da The Legend of Zelda: Majora’s Mask sarà l’assistente avversario che vi metterà i bastoni tra le ruote nel Regno dei Funghi U, ma non più di tanto. Non sappiamo nemmeno se ce ne sono altri: abbiamo vinto prima!

Peach Spadaccina | Super Smash Bros Ultimate: gli Spiriti da Princess Peach Showtime e Mario Wonder

Si passa a Peach Spadaccina, che sorprendentemente non sarà interpretata da una Peach armata di spada. Sarà infatti una normalissima Lucina ad opporsi a voi, sul tetto del Castello di Hyrule, in un incontro a modalità Energia. Non c’è molto altro da segnalare, al di là del fatto che le spade saranno il solo strumento a fare la loro comparsa. Avete due opzioni: una è il gioco difensivo, se disponete di personaggi con attacchi a distanza. L’altra è il gioco aggressivo con le spade, che è anche lo stile di combattimento che Lucina ha preso da Marth. Non che vi dobbiate preoccupare: è un avversario più che gestibile, trattandosi di un Astro Nascente. L’Asso, invece, è…

Mario elefante | Super Smash Bros Ultimate: gli Spiriti da Princess Peach Showtime e Mario Wonder

In questo caso sì, sarà l’idraulico in persona ad interpretare Mario elefante. Lo scontro sarà con un Mario gigante alla Fontana dei Sogni, dove la Supercorazza che ha contraddistinto i Kirby nella prima battaglia si rivelerà essere un problema molto più ostico (Asso). È qui che soverchiare l’avversario con lo Spirito di Akuma inizierà a rivelarsi una strategia vincente. In linea con il gioco originale, Mario darà priorità allo Splac 3000 (↓+B) per riempirvi d’acqua, ma non fatevi ingannare: alla prima occasione, vi beccherete un attacco Smash in faccia. Evitate le legnate sul grugno e, se avete personaggi come Sora che ve lo permettono, azzardate un gioco aggressivo anche fuori dall’arena di tanto in tanto.

Peach e Stella | Super Smash Bros Ultimate: gli Spiriti da Princess Peach Showtime e Mario Wonder

A chiudere le danze è la Leggenda di turno. Capiamo benissimo che stavolta la principessa “non è qui per essere salvata”, ma Peach e Stella potevano andarci più piano! Ve la vedrete con, appunto, la monarca in rosa accompagnata da un piccolo Kirby giallo, ma contrariamente al primo scontro di cui abbiamo parlato dovrete sconfiggerli entrambi al Palazzo di Luigi. Come se non bastasse, gli Assistenti verranno a mettervi i bastoni tra le ruote, comparendo in ordine: prima verrà Lyn da Fire Emblem con un colpo difficile da schivare (Peach spadaccina), poi toccherà al Cuoco Kawasaki da Kirby che tenterà di mettervi in padella (Peach pasticcera) e infine arriverà Akira da Virtua Fighter per malmenarvi (Peach kung fu). Guardatevi da quest’ultimo: sarà una spina nel fianco anche dopo aver sconfitto uno dei due personaggi.

E ora?

Con gli Spiriti da Princess Peach Showtime e Super Mario Bros Wonder, il conteggio di Smash Ultimate si chiude a quota 1528. E diciamo “si chiude” poiché, a quanto abbiamo avuto modo di capire dall’account giapponese del gioco, questi saranno gli ultimi contenuti inediti a venire aggiunti. L’evento si terrà fino alle otto di mattina di lunedì 25 marzo, ma nel caso vi perdiate qualche Spirito per strada nulla vi vieta di controllare dopo un paio di mesi se gli Spiriti sono stati inclusi nella rotazione regolare. Per quanto ci riguarda, però, la nostra copertura dei contenuti extra si conclude qui. Grazie per averci seguiti per tutto questo tempo!

Ora sta a voi dirci la vostra: vi siamo stati utili? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.