Le pulizie di primavera fanno bene alla mente, ecco le offerte mindfulness di Tineco. Tutte le soluzioni proposte da Tineco per questa primavera all’insegna della “Cleaning therapy”

In occasione dell’arrivo della primavera, Tineco ha preparato una serie di offerte per festeggiare al meglio questa stagione, simbolo di rinascita e freschezza. Sempre più spesso, il termine “Cleaning therapy” viene utilizzato per descrivere un nuovo modo di fare le pulizie: non più come un’attività noiosa e priva di significato, ma come una vera e propria sessione di mindfulness, in grado di liberare la mente dalle preoccupazioni quotidiane e migliorare la concentrazione e le performance.

Offerte di Tineco: ecco le soluzioni proposte per questa primavera all’insegna della “Cleaning therapy”

Il Tineco FLOOR ONE S5 è un aspirapolvere e lavapavimenti intelligente 2-in-1 che offre la possibilità di rimuovere facilmente e rapidamente qualsiasi tipo di sporco sul pavimento, sia bagnato che asciutto. Dotato di tecnologia iLoop Smart Sensor, questo dispositivo rileva lo sporco fresco e incrostato, garantendo una pulizia efficace. Con un’autonomia di 35 minuti e serbatoi separati per l’acqua sporca e pulita, offre anche un’auto-pulizia sul proprio supporto a parete 3 in 1. È in offerta su Amazon dal 20 marzo al 25 marzo a un prezzo di 319 euro (prezzo di partenza: 519 euro).

Il PURE ONE STATION è un aspirapolvere cordless con OmniHub multifunzione 4 in 1 che offre numerose funzioni per ottenere una casa pulita. Dopo ogni processo di pulizia, viene rimesso nell’OmniHub, dove si pulisce completamente in 50 secondi e la batteria viene ricaricata. Dispone di un sistema di filtraggio HEPA a 5 stadi e un serbatoio della polvere da 3 litri. È in offerta su Amazon dal 20 marzo al 25 marzo a un prezzo di 499 euro (prezzo di partenza: 599 euro).

Gli altri dispositivi in offerta

Il FLOOR ONE S7 PRO è l’ultimo modello della gamma FLOOR ONE, che offre un processo di pulizia altamente efficiente anche per i pavimenti più difficili da pulire, aspirando e lavando contemporaneamente in un solo passaggio. Dotato del sistema MHCBS (Balanced-Pressure Water Flow System), garantisce una pulizia ancora maggiore. È in offerta su Amazon dal 20 marzo al 25 marzo a un prezzo di 649 euro (prezzo di partenza: 799 euro).

Il FLOOR ONE S7 Steam è una lavapavimenti che utilizza la tecnologia HyperSteam, in grado di eliminare qualsiasi tipo di macchia. Offre la possibilità di scegliere tra due funzionalità: Steam e Boost Steam, e dispone delle tecnologie iLoopTM e MHCBSTM per una pulizia efficace e riciclo dell’acqua sporca. È in offerta su Amazon dal 20 marzo al 25 marzo a un prezzo di 559 euro (prezzo di partenza: 699 euro).

