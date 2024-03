Il bonus colonnine riparte e vale fino al 20 giugno

Buone notizie per tutti gli appassionati del mondo dei motori elettrici! Fino al 20 giugno, avrete il tempo di richiedere il bonus colonnine con il quale potrete permettervi di acquistare e installare una colonnina per la vostra auto elettrica da installare vicino alla vostra impresa, casa o qualsiasi esigenza abbiate!

Come era già reso noto da diverso tempo, l’Unione Europea vuole abbandonare il motore endotermico e iniziare ad abbracciare totalmente quello elettrico a pro della sostenibilità ambientale e dell’ecologia. I motori endotermici non saranno più prodotti dopo il 2035 e per questo stanno cercando di promuovere quanto il più possibile il motore elettrico e spingere i clienti ad abbracciarlo, sostituendo così i motori a combustione interna. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha reso noto che, sin dall’ultimo trimestre, tra ottobre e novembre, hanno reso disponibili ben 87.5 milioni di euro per installare queste colonnine e nel frattempo hanno speso solo 15 milioni di euro, rimanendo così con ancora 70 milioni di euro da spendere. Con il decreto direttoriale del 7 marzo 2024, hanno riaperto lo sportello per presentare la domanda per installare la colonnina per auto elettriche da parte di imprese e professionisti.

Disponibile lo sportello per fare domanda per il bonus colonnine!

Nel dettaglio, per fare domanda per richiedere il bonus avete tempo fino alle ore 17 del 20 giugno 2024. Al momento le possibilità sono davvero tante, vista la quantità di denaro ancora disponibile e non sfruttato per installarle. Se ci sono dei problemi legati alla presentazione della domanda d’installazione, questi devono essere segnalati entro il termine di chiusura dello sportello e saranno gestiti entro il 30 giugno. Per presentare la domanda non dovete fare altro che recarvi sul sito ufficiale di Invitalia, nello specifico nella sezione Colonnine di ricarica elettrica, potete scegliere sia per privati che per professionisti. Tutte le domande legate al costo della connessione alla rete elettrica potete presentarle all’indirizzo Pec CRE1@postacert.invitalia.it.

Vi interessa? Farete domanda per installare la colonnina di ricarica? Diteci la vostra nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori e molto altro.