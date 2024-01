Lecce-Juventus: dove vedere la partita?

La Domenica di calcio si chiude in bellezza con la sfida Lecce-Juventus: ma dove vedere la partita? Andiamo a scoprirlo insieme con questo articolo

I diritti tv sono parte integrante del mondo del calcio, non soltanto per il nostro territorio ma in generale. Gli introiti televisivi permettono a moltissime società calcistiche di risollevare le sorti economiche. Il campionato di Serie A si trova ormai suddiviso tra Sky e DAZN, il quale ne detiene la piena esclusività. Se questa scorporazione sembra essere una normale dinamica per le compagini italiane, risulta però un problema per i molti tifosi, i quali si ritrovano costretti a cercare le varie informazioni pur di capire dove guardare la sfida. L’articolo ha dunque proprio questo obiettivo, scoprire dove poter vedere Lecce-Juventus e chi saranno i protagonisti del confronto.

La giornata 21 di Serie A – ridotta a causa delle sfide di Supercoppa italiana – mostra appena sei partite su dieci e Lecce-Juventus chiuderà il capitolo. I salentini vogliono rimanere nella massima divisione, mentre i bianconeri evidenziano uno stato di forma invidiabile.

Dove vedere Lecce-Juventus: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Giunti alla giornata 21 di Serie A, molte squadre hanno dovuto tirare le somme tra fine girone di andata e inizio del nuovo anno. La compagine pugliese può ritenersi soddisfatta, occupando il 13esimo posto in classifica con 21 punti, seppur la zona calda non sia così distante. Il club piemontese – dopo moltissime problematiche – è tornato finalmente a brillare. Seconda in classifica, la Vecchia Signora sta segnando, vincendo e convincendo. Per questo la gara appare interessante, andiamo dunque a scoprire dove si potrà vedere Lecce-Juventus su Sky o su DAZN.

La seconda società citata, fondata a Londra, in pochi anni di vita è cresciuta a vista d’occhio, guadagnandosi molte posizioni a livello gerarchico. Per l’attuale stagione è infatti questa piattaforma a detenere la piena esclusività delle partite di Serie A, permettendo dunque ai suoi utenti di guardarle tutte, dalla prima all’ultima. Oltre alla massima serie, il servizio offre le sfide del campionato cadetto e gli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile dà poi modo di scegliere tra due opzioni: il pacchetto standard, che ha un prezzo di 30,99 €, e il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, permettendo di utilizzare la piattaforma da due dispositivi in contemporanea. Per decidere la soluzione migliore, basterà cliccare sul link diretto e finire sul sito ufficiale.

Per Sky le cose sono completamente diverse. Dopo annate d’oro, la situazione è nettamente cambiata. La società attualmente ha un pacchetto sportivo molto vasto, offrendo 3 partite per ogni giornata di Serie A, arricchendo il palinsesto con le sfide del campionato femminile, gli incontri dei club esteri e tutte le partite europee, ovvero Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. In aggiunta ci sono tornei di Tennis, NBA, Formula 1 e MOTOGP. Per questo tipo di servizio l’abbonamento mensile di 14,99 €, con il link che rimanda direttamente a NOWTV.

Chiudendo la questione piattaforme, eccoci giunti alla risposta tanto attesa: Lecce-Juventus sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scenderà in campo oggi, Domenica 21 Gennaio, alle ore 20:45, teatro dell’incontro sarà lo Stadio Via del Mare di Lecce. Ricordiamo l’importanza di avere una VPN durante la navigazione online.

Essendo ormai tutto pronto, si possono prendere due strade: scaricare l’applicazione su un dispositivo ed effettuare il login, oppure sedersi sul divano e gustarsi la partita alla televisione.

Lecce-Juventus, probabili formazioni

Squadre – ovviamente – diversissime, che si contenderanno però i 3 punti.

Di seguito le probabili formazioni:

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongracic, Baschirotto, Gallo; Kaba, Ramadani, Gonzalez; Oudin, Kristovic, Strefezza.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Miretti, Kostic; Yildiz, Vlahovic.

Chi riuscirà ad avere la meglio? Fatecelo sapere, in attesa del fischio d’inizio! Per rimanere costantemente aggiornati sulle notizie del mondo web e social, seguite tuttotek.it!