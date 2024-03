Final Fantasy IX: possibile remake suggerito da Naoki Oshida

Buone nuove per chi ama il nove: non proprio con la cadenza di quando piove, paiono giungere le prove di un remake di Final Fantasy IX

Sembra quasi incredibile che Rebirth (gran titolo, a proposito) sia già uscito da quasi un mese, ma mentre gli amanti del settimo capitolo volgono lo sguardo allo scontro finale con Sephiroth i fan di Final Fantasy IX sembrano aver trovato degli indizi verso un remake dell’avventura di Gidan e scapestrata compagnia. A suggerire l’ipotesi è il produttore e direttore del quattordicesimo episodio della saga, Naoki Oshida, che sembra aver lasciato intendere che gli amanti del primo vero ritorno alle origini del franchise avranno presto di che festeggiare. Le buone nuove vengono dalla recente fiera PAX East.

Final Fantasy 9 Remake Potentially Teased by Final Fantasy 14 Dev https://t.co/QnHcmtMOXD pic.twitter.com/fT8exvfqxQ — GamingBolt (@GamingBoltTweet) March 24, 2024

Naoki Oshida suggerisce un possibile remake di Final Fantasy IX

Nella parte del PAX East dedicata a Final Fantasy XIV, Naoki Oshida ha posto l’accento sugli oggetti dedicati a FF IX nella Collector’s Edition dell’espansione Dawntrail, senza però parlare apertamente di remake. “Potreste aver notato molti riferimenti a FF9 qui… ma il motivo è un segreto.”, queste le parole del game designer. Non è la prima volta che l’amatissimo nono capitolo (dichiaratamente il preferito di Hironobu Sakaguchi) si è fatto vivo con citazioni mirate. Lo scorso novembre, infatti, il titolo mobile Ever Crisis ha allestito un evento crossover in piena regola. Nei recenti leak, d’altro canto, è emerso lo sviluppo di una riedizione del decimo episodio della saga, quindi dovremo pazientare.

Ora sta a voi dirci la vostra: quale delle due notizie di oggi è la più plausibile, tra questa e il ritardo di GTA VI? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.