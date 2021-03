One Piece 1008: i nemici sono ancora vivi | Jump Highlights

Due crudeli avversari che davamo per spacciati ricompaiono nel nuovo capitolo di One Piece. La copertina di Jump è dedicata a Black Clover, dove Asta arriva giusto in tempo per salvare il suo vice capitano

Questa settimana, la rivista Weekly Shonen Jump, come sempre online su MangaPlus, ha una serie di proposte adrenaliniche. Non si può ovviamente non partire dal titolo di punta, One Piece, che con il capitolo 1008 offre una serie di sorprese.

Prima di tutto, viene risolto il mistero del “ritorno” di Kozuki Oden: non era altro infatti che uno scherzo crudele di Kanjuro, il Fodero traditore. Infatti, a quanto pare Kiku ha esitato al momento del colpo di grazia, e ora Kanjuro minaccia nuovamente la vita del giovane Momonosuke.

I guai non finiscono qui, perchè Kanjuro non è l’unico Kurozumi ricomparso in scena. Non si sa come, Orochi è ancora vivo e vegeto, e ha già messo in atto la sua vendetta: dare fuoco al castello, nel tentativo di eliminare tutti i nemici e i traditori.

Dobbiamo sperare che qualcuno sia in grado di fermare i malvagi Kurozumi, perchè, sul tetto, Rufy e gli altri devono concentrarsi sullo scontro con gli Imperatori, che risultano ancora praticamente illesi.

Non solo One Piece: altri highlights di Shonen Jump

La copertina del numero di questa settimana della rivista è dedicata a Black Clover. Lo shonen di lungo corso raggiunge un nuovo climax, con Asta che entra finalmente nel vivo della battaglia, con la sua nuova forma di unione con il proprio diavolo.

Il suo arrivo provvidenziale salverà Natch, il misterioso vice capitano dei Black Bulls, di cui abbiamo appena scoperto il difficile passato.

Altra importante menzione a My Hero Academia, che ha dichiarato, con il capitolo 306, di essere entrato nel proprio arco narrativo finale. Questa settimana vediamo lo stato difficile in cui versa il Giappone della nuova era di sfiducia verso gli eroi. Midoriya ha lasciato l’UA, e ora agisce in modo indipendente, ritrovandosi ad affrontare un suo vecchio avversario, Muscular.