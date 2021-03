LEXAR: lettore Multi-Card 3-in-1 premiato ai RED DOT DESIGN AWARD

Il lettore Multi-Card 3-in-1 di LEXAR viene premiato ai prestigiosi RED DOT DESIGN AWARD grazie ad una progettazione estetica elegante e funzionale

Lexar annuncia che il lettore USB 3.1 Lexar Professional Multi-Card 3-in-1 ha ricevuto l’importante riconoscimento “Red Dot Award: Product Design 2021”, uno dei maggiori premi del design mondiale promosso dal Design Zentrum Nordrhein Westfalen tedesco, una delle massime istituzioni in merito. Il Red Dot Design Award è un premio di altissimo livello nato nel 1955. Per il “Red Dot Award: Product Design 2021” sono state presentate migliaia di candidature provenienti da 60 Paesi differenti; una giuria internazionale composta da esperti del settore ha scelto le migliori valutando aspetti come il grado di innovazione, la funzionalità, l’ergonomia e la durata.

LEXAR: il lettore Multi-Card 3-in-1 si aggiudica un ambito premio

Studiato per soddisfare le esigenze avanzate dei professionisti della fotografia e del video che cercano di ottimizzare il loro flusso di lavoro, il lettore Multi-Card 3-in-1 è altamente versatile e offre un modo pratico ed efficace per trasferire rapidamente i file tra più schede e il PC senza bisogno di una fonte di alimentazione aggiuntiva. Il suo design compatto lo rende particolarmente comodo per essere utilizzato sia dalla postazione di lavoro a casa o in ufficio sia in viaggio. Questo lettore 3-in-1 supporta le tre schede di memoria più comunemente utilizzate: sfruttando la tecnologia USB 3.1 offre grandi prestazioni per trasferimenti di file ad alta velocità fino a 312 MB/s per SD e microSD, oltre a 160 MB/s per le schede CompactFlash. Viene fornito con un cavo USB 3.1 per contribuire a velocizzare il workflow ed è retrocompatibile con UHS-I (fino a 170 MB/s) in modo da poter migliorare significativamente il flusso di lavoro e massimizzare la larghezza di banda.

