Svelati i nuovi Funko POP! dedicati a The Falcon and the Winter Soldier

La nuova serie Marvel, disponibile su Disney+ da qualche settimana, sta già riscuotendo un gran successo. In occasione dell’uscita, è stata presentata una nuova linea dedicata a The Falcon and the Winter Soldier della serie Funko POP!

Dopo la serie dedicata a Wandavision e ai suoi protagonisti, è toccato anche a The Falcon and the Winter Soldier ricevere la loro serie Funko POP!. In occasione dell’uscita della nuova serie tv Marvel infatti, sono stati presentati quattro nuovi Funko POP! dedicati ad alcuni tra i personaggi principali. Nello specifico, parliamo di due figure di Falcon, una di Winter Soldier e una di Baron Zemo. Ma entriamo nei dettagli di questi nuovi Funko dedicati a The Falcon and the Winter Soldier!

Funko POP! di The Falcon and the Winter Soldier: i dettagli

Come già detto, sono stati presentati quattro modelli in totale dedicati agli Avengers protagonisti di questa serie. I primi due sono dedicati a Falcon, interpretato nell’universo Marvel da Anthony Mackie, in due pose differenti. La prima lo vede in volo ad ali spiegate, mentre il secondo lo ritrae impegnato nel dispiegamento del suo fidato assistente drone. La terza figura ritrae invece un Winter Soldier in tenuta di combattimento, immortalato in una posa d’attacco. L’ultima figura presentata, infine, è dedicata a Baron Zemo, il cui ruolo all’interno della serie non è ancora ben chiaro.

Come gli altri, i Funko POP! di The Falcon and the Winter Soldier saranno venduti presso i rivenditori autorizzati ad un costo di circa 15 €.