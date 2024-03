Volkswagen svela ID3 e ID7 GTX: carattere sportivo e potenza

Volkswagen ha presentato i modelli sportivi ID3 e ID7 GTX. Andiamo a vedere quali sono le loro caratteristiche

L’evoluzione elettrica di Volkswagen prende una svolta sportiva con le nuove ID3 GTX e ID7 Tourer GTX. La prima, gioiello compatto della gamma, si presenta in due varianti di potenza: 286 CV e 326 CV per la versione Performance. Riesce ad accelerare da 0 a 100 km/h in soli 6 secondi, mentre la sua sorella più potente, la GTX Performance, taglia il traguardo in 5,6 secondi. La velocità massima? Un’impressionante 180 km/h per la GTX e 200 km/h per la Performance, limitate elettronicamente per garantire sicurezza e controllo. Ma non è tutto: la batteria da 79 kWh supporta una ricarica rapida fino a 175 kW, permettendo di passare dal 10 all’80% in circa 26 minuti e promettendo un’autonomia di 600 km.

Volkswagen: estetica unica per ID3 e ID7 GTX

Esteticamente, si distingue per i suoi paraurti anteriori esclusivi e una presa d’aria nera dal design geometrico che incornicia le innovative luci diurne. I dettagli neri lucidi, il diffusore posteriore e i cerchi da 20 pollici le conferiscono un aspetto che non passa inosservato. All’interno, i sedili sportivi e gli accenti rossi esaltano un abitacolo all’avanguardia, dotato di un sistema infotainment rivoluzionario e un assistente vocale avanzato. La ID7 GTX Tourer, con i suoi 340 CV e la trazione integrale elettrica 4MOTION, alza ulteriormente l’asticella. I suoi fari LED Matrix IQ.LIGHT e i gruppi ottici posteriori LED 3D illuminano la strada con stile e precisione.

La batteria da 86 kWh si ricarica rapidamente, recuperando dall’80% in meno di 30 minuti. Con un’estetica distintiva e un abitacolo arricchito da finiture sportive, la ID7 GTX Tourer offre un volume di carico fino a 1.714 litri, o 605 litri con cinque passeggeri a bordo. Tirando le somme, le nuove ID3 e ID7 GTX di Volkswagen sono molto più di semplici auto elettriche. Parliamo di affermazione di stile, potenza e innovazione tecnologica, pronte a conquistare le strade e i cuori degli appassionati di auto sportive. Con queste due nuove aggiunte, Volkswagen riafferma il suo impegno verso un futuro elettrico senza compromessi sulla performance e l’estetica.

