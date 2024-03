Polmone d’acciaio: cos’è e come funziona

La morte recente di Paul Alexander, vissuto per 70 anni in un polmone d’acciaio, ci fa capire quanto sia stato importante questo dispositivo. Ma come funziona? Scopriamolo

La tecnologia medica ha fatto passi da gigante nel corso degli anni, ma alcune invenzioni del passato continuano a suscitare ammirazione per la loro ingegnosità. Una di queste è il polmone d’acciaio, un dispositivo che ha rappresentato una rivoluzione nel trattamento delle malattie respiratorie. La sua importanza è stata riconfermata dalla recente scomparsa di Paul Alexander, l’uomo che ha vissuto per 70 anni all’interno di questa macchina salvavita. Paul è stato uno dei tanti che hanno beneficiato di questa tecnologia, sopravvivendo a una malattia che ha lasciato molti senza speranza. La sua storia è un promemoria potente dell’importanza del progresso medico e della forza dell’ingegno umano. Andiamo adesso a conoscere di più su questa apparecchiatura respiratoria.

Polmone d’acciaio: funzionamento e composizione

Questo dispositivo era essenzialmente una camera stagna che circondava il corpo del paziente, escludendo la testa. Il meccanismo si basava sulla creazione di una pressione negativa all’interno della camera, che induceva la cassa toracica a espandersi e contrarsi, permettendo così la respirazione. Offriva diversi vantaggi rispetto ai metodi moderni di ventilazione a pressione positiva. Non richiedeva sedazione o l’inserimento di tubi endotracheali, consentendo al paziente di parlare e mangiare liberamente. Era una soluzione che forniva una certa qualità di vita nonostante le limitazioni fisiche imposte dalla malattia.

Il dispositivo era composto da due parti principali: una camera esterna rigida e una serie di guarnizioni che assicuravano la tenuta. Le guarnizioni si trovavano intorno al collo e alla vita del paziente, creando un ambiente chiuso necessario per la generazione della pressione negativa. Una pompa esterna regolava questa pressione, simulando il processo di inspirazione ed espirazione. Questo respiratore artificiale ha rappresentato una svolta per i pazienti affetti da poliomielite durante l’epidemia del dopoguerra. Grazie a esso, ebbero la possibilità di sopravvivere in un periodo in cui le alternative erano limitate. Sebbene oggi sia stato sostituito da tecnologie più avanzate, il suo impatto sulla medicina respiratoria rimane inestimabile.

