Planet of Lana: svelata la data d’uscita su PS5 e Nintendo Switch

Tramite X (ex Twitter), Thunderful e Wishfully hanno annunciato la data d’uscita di Planet of Lana su PS5, PS4 e Nintendo Switch: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Nelle scorse ore, Thunderful Games e Wishfully, rispettivamente publisher e sviluppatore di Planet of Lana, hanno annunciato, tramite Twitter, l’arrivo del gioco anche su PS4, PS5 e Nintendo Switch a partire dal prossimo 16 aprile. Originariamente disponibile, da maggio 2023, su Xbox Series X | S, Xbox One e PC (anche su Game Pass), Planet of Lana vede come protagonista la giovane Lana su un misterioso pianeta. Tuttavia, quando un’opprimente forza meccanica invade il pianeta, Lana si imbarca in un viaggio per salvare sua sorella e gli abitanti del villaggio affrontando numerosi pericoli. Se siete curiosi di saperne di più, ve ne abbiamo parlato in una recensione dedicata (la trovate qui!). In oltre, in occasione dell’annuncio della data d’uscita, è stato divulgato anche un nuovo trailer: lo trovate qua sotto!

L’emozionante Planet of Lana arriva anche su PS5, PS4 e Nintendo Switch: ecco trailer e data d’uscita

Accanto a Lana, nel corso della sua avventura, troveremo la strana creatura chiamata Mui. Dovremo dunque impartire dei comandi a Mui per superare diversi ostacoli e risolvere enigmi mentre entrambe sgattaiolano e fuggono dalle macchine. Man mano che Lana si addentra nel passato del pianeta, diventa chiaro che gli eventi recenti nascondono più di quello che sembra.

Con uno stile artistico che ricorda lo Studio Ghibli, Planet of Lana ha ottenuto consensi per la sua presentazione, gli elementi puzzle e, soprattutto, la narrativa. E se volete acquistarlo su PS5, PS4 o Switch, sappiate che i preorder sono aperti e che se lo preordinate sin da ora potrete approfittare dello sconto del 10% sul prezzo completo del titolo.

L’uscita su PS5, PS4 e Switch di Planet of Lana era ormai solo questione di tempo, ma siamo felici di poter rivivere quest’esperienza ancora una volta! E voi che cosa ne pensate? Fatecelo sapere qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!