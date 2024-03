Salernitana-Lecce: dove vedere la partita?

Ci immergiamo in un weekend intenso e che presenta uno scontro diretto molto delicato: ma dove vedere Salernitana-Lecce? Scopriamolo insieme

I diritti televisivi sono oramai parte integrante della quotidianità della sfera calcistica. La Serie A, infatti, è suddivisa tra Sky e DAZN, sebbene quest’ultima possa vantarne la piena esclusività. Questo rappresenta un vantaggio per le società che godono degli introiti, ma dall’altro lato evidenziano uno svantaggio per gli utenti, i quali si trovano costretti a cercare molte notizie sui match di loro interesse. L’articolo vuole così dare una mano ai diretti interessati, spiegando dove vedere Salernitana-Lecce e quali saranno le scelte dei tecnici.

La giornata 29 vedrà dunque uno scontro diretto delicato e critico, con due squadre che hanno paura della retrocessione.

Dove vedere Salernitana-Lecce: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è no!

Ultima in classifica a quota 14, la Salernitana è a tutti gli effetti il fanalino di coda di questa Serie A. I campani contano un netto distacco con le altre e l’ottica salvezza appare sfocata. Il Lecce è sedicesimo a 25 punti e giunge da un periodo difficile. Sconfitta di recente e con il cambio in panchina, la compagine salentina si affiderà a Gotti per tornare a respirare. Scopriamo allora dove poter vedere Salernitana-Lecce, se su Sky o su DAZN.

La seconda società menzionata, fondata a Londra, si è guadagnata un pass tra le “prime della classe” all’interno del mondo calcistico. Allo stato attuale infatti soltanto DAZN ha modo di trasmettere l’intero palinsesto della Serie A. Il servizio mostra anche le gare di Serie B e gli incontri di PFC e UFC. L’abbonamento mensile si estende a due possibilità: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € e il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, il quale garantisce l’utilizzo dell’app da due dispositivi in contemporanea. Operazione semplice e veloce, basterà cliccare sul link diretto che rimanda al sito ufficiale.

Soffermandosi sulla piattaforma Sky, la carta delle offerte evidenzia differenti servizi. Per la Serie A sono tre le partite in programma per ogni giornata, a differenza del campionato femminile che conta l’intera calendarizzazione. A ciò si aggiungono i match delle compagini estere e gli impegni europei, vale a dire Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio va ad impreziosirsi con altri sport, ovvero Tennis, NBA, MOTOGP e Formula 1. L’abbonamento ha un costo di 14,99 € al mese, servirà soltanto cliccare sul link che riporta a NOWTV.

Archiviata la discussione, eccoci arrivati allo snodo principale: Salernitana-Lecce sarà trasmessa esclusivamente su DAZN. Si scende in campo Sabato 16 Marzo alle ore 18:00, teatro dell’incontro lo Stadio Arechi di Salerno. Ricordiamo quanto possa essere importante avere una VPN a disposizione mentre si viaggia su internet.

Salernitana-Lecce, probabili formazioni

La salvezza è l’obiettivo di entrambe, ma per tutte e due la retrocessione sembra ad una manciata di punti.

Ecco le probabili formazioni:

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Zanoli, Manolas, Fazio, Bradaric; Maggiore, Coulibaly, Basic; Candreva, Tchaouna; Weissman.

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Sansone.

Una delle due potrà tornare a vincere e respirare? Diteci la vostra. Continuate a seguire tuttotek.it per non perdervi nessuna news sul mondo social e web.