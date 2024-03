Outcast – A New Beginning è ora disponibile, ecco il trailer di lancio!

A partire da oggi, Outcast – A New Beginning è disponibile su PC e console e per l’occasione ne è stato divulgato il trailer di lancio: vediamolo insieme

La storia del franchise di Outcast è quantomai sfortunata, ma interessante da seguire. Nasce nel 1999 su PC e si pone, a tutti gli effetti, come uno dei primi videogiochi open world della storia. Poi, il silenzio. Il secondo capitolo sarebbe dovuto uscire su PlayStation 2, ma non vide più la luce. Successivamente, nel 2017, arrivò Outcast: Second Contact (di cui vi abbiamo parlato in una recensione ai tempi, cliccate qui!) remake non proprio riuscitissimo dell’originale sbarcato su PS4, PC e Xbox One sviluppato da Appeal e pubblicato da Bigben Interactive. Arriviamo dunque ad oggi, quando il sequel “ufficiale” dell’opera del 1999 è finalmente giunto sul mercato: Outcast – A New Beginning è disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X | S. Per celebrare l’uscita dal gioco, gli sviluppatori di Appeal Studios e il publisher THQ Nordic ne hanno rilasciato il trailer di lancio, che trovate qua sotto.

Outcast – A New Beginning: prepariamoci al nuovo inizio con il trailer di lancio

Outcast – A New Beginning mette i giocatori nei panni dello stesso protagonista del primo capitolo, Cutter Slade, attraverso i cui occhi dovranno affrontare le forze d’invasione del pianeta di Slade, Adelpha, esplorandone allo stesso tempo la mappa open world. Tra gli strumenti a disposizione di Slade, oltre alle armi, c’è un jetpack che può essere utilizzato per facilitare l’esplorazione durante il gioco. Slade potrà inoltre utilizzare diverse armi e altri equipaggiamenti per affrontare le forze d’invasione.

Se volete provarlo, prima di acquistarlo, sugli store digitali trovate anche una demo di Outcast – A New Beginning, rilasciata nel mese di febbraio e che permette di provare un assaggio del gameplay del titolo.

Avete visto il trailer di lancio di Outcast – A New Beginning? Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!