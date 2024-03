Come in molti sappiamo, marzo è un mese pazzo e mentre magari fa caldo, improvvisamente arriva un’ondata di neve che ricopre l’asfalto. In questo caso bisogna avere dei buoni pneumatici invernali e qui vi elencheremo i migliori da acquistare

Sappiamo tutti quanto è pericoloso viaggiare sulla neve se non si ha l’attrezzatura adeguata e soprattutto se non si sa cosa fare in caso ci imbattiamo con la neve sull’asfalto. A proposito di questo, tempo fa abbiamo pubblicato una guida su come guidare sulla neve. Bene, sappi che una delle cose fondamentali da sapere è che bisogna avere dei buoni pneumatici per la neve. In questa guida scopriamo quali sono i migliori. Ecco la lista completa!

Continental Wintercontact TS870

Michelin Alpin

Goodyear Ultragrip Performance

Dunlop Winter Sport 5

Vredestein Wintrac Pro

Continental Wintercontact TS870 | Migliori pneumatici invernali: per una guida sulla neve sicura

Tra i punti forti che troviamo su questo tipo di pneumatici, notiamo che sono molto equilibrati, in modo tale da avere il pieno controllo sul volante mentre si è alla guida. A proposito di guida, con queste ruote, abbiamo una maggiore sicurezza di guida, così da mantenere ancora di più la calma mentre si viaggia sull’asfalto ricoperto dalla neve. Sono tra l’altro ottimi sia per la neve che per il ghiaccio. Non ci sono punti deboli, queste ruote hanno un ottimo livello di sicurezza alla guida, un ottimo bilnacio ambientale e di per sé è un tipo di ruota talmente buona che ve lo consigliamo caldamente, particolarmente adatto per i luoghi dove c’è tanta neve.

Michelin Alpin | Migliori pneumatici invernali: per una guida sulla neve sicura

Questo tipo di pneumatico è altrettanto consigliato a causa del suo equilibrio molto preciso e un bilancio ambientale in grado di compiere dei viaggi con il massimo della tranquillità, senza correre il rischio di perdere il controllo delle ruote e, di conseguenza, di deragliare. Il punto forte però sta proprio nella sua sostenibilità e un livello di abrasione davvero molto basso. Anche questo tipo di pneumatico non ha alcun tipo di debolezza, anche se magari rispetto al Wintercontact è un po’ meno sicuro alla guida, ma sul livello del bilancio ambientale siamo agli stessi livelli. Questo tipo è molto adatto a chi percorre molti chilometri.

Goodyear Ultragrip Performance | Migliori pneumatici invernali: per una guida sulla neve sicura

Questo tipo di pneumatico è molto equilibrato e su asfalto asciutto è estremamente preciso, quindi anche se passate da un asfalto ricoperto di neve ad uno asciutto, non subirete le conseguenze del cambiamento della qualità e dello stato dell’asfalto. C’è da dire che è molto buono nell’efficienza. Magari rispetto ai primi due ha un livello di sicurezza di guida e di bilancio ambientale minore, ma rimane ugualmente un tipo di pneumatico che vi consigliamo se vi trovate a guidare sulla neve.

Dunlop Winter Sport 5 | Migliori pneumatici invernali: per una guida sulla neve sicura

Parlando invece del Winter Sport 5, questo è altrettanto equilibrato e ha un ottimo bilancio ambientale. A livello di usura non dovete preoccuparvi, perché ha una lunga durata, cosa che vi permette di percorrere delle distanze a dir poco notevoli e considerevoli. Altrettanto buono nell’efficienza. C’è un tasto dolente, però: ha delle lievi debolezze su asfalto bagnato, il che porta ad avere un discreto livello di sicurezza alla guida, ma ha un ottimo bilancio ambientale. Un altro tipo di pneumatico che vi consigliamo in questi tempi.

Ultimo in classifica e purtroppo anche quello più scarso, ma ugualmente buono per la guida sulla neve è il Vredestein Wintrac Pro. Questo tipo di pneumatico è buono sia per l’asfalto ricoperto dalla neve e dal ghiaccio. Anche questo tipo è ottimo nell’usura, ha un ottima durata e vi permette di percorrere abbastanza chilometri da rimanere tranquilli per un bel po’ durante la guida. Ha però delle lievi debolezze su asfalto asciutto e bagnato. Questo è un altro tipo di pneumatico molto consigliato.

Speriamo che la guida vi sia stata utile. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre guide dal mondo dei motori e molto altro.